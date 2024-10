O bispo de Assis: Carlo Acutis, santo no Jubileu 2025, reacende a esperança

No Santuário da Espoliação foi celebrada a missa por ocasião da memória litúrgica do jovem beato, presidida por dom Sorrentino: “Carlo, um influencer da santidade e da plenitude de vida”. O prelado também compôs uma nova oração em vista da canonização. Inauguração, no Palácio Episcopal, da exposição sobre os milagres eucarísticos, que permanecerá aberta até meados de novembro.

Vatican News

"No Santuário da Espoliação, recordamos que Francisco se despojou até a nudez, para dizer que Jesus era o seu 'tudo' e para cumprir, leve e nu, a missão que lhe foi confiada de 'reparar a Igreja'. Foi pedido a Carlo que se deixasse despojar até mesmo da vida e da juventude, para fazer com Jesus, não nesta terra, mas do céu, um trabalho incrível, como influencer da santidade, da alegria, da vida plena”. Foi o que disse o bispo das dioceses de Assis - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e Foligno, dom Domenico Sorrentino, na homilia da missa celebrada no sábado, 12 de outubro, memória litúrgica do Beato Carlo Acutis, na Igreja de Santa Maria Maior - Santuário da Espoliação, em Assis, na Itália.

A futura canonização

“A Providência”, disse o bispo, ‘"quis que a proclamação de sua santidade, a ’canonização', ocorresse no ano do Jubileu que começará em alguns meses. Será o ano em que deveremos recuperar, de acordo com o tema indicado pelo Papa, a esperança fundada em Jesus. Carlo ainda é beato. Mas agora o sinal do céu já chegou para que ele possa ser declarado santo. Um sinal que chegou com a cura de uma menina da Costa Rica, como nos lembrará em algumas horas o cantor costarriquenho Martin Valverde. Portanto, em breve Carlo será São Carlo. Mas esse título não o impulsionará a uma altura inatingível. Pelo contrário, continuaremos a senti-lo, assim como se sente um amigo, simplesmente, Carlo!”. É por isso que, acrescentou o prelado, “me pareceu bom compor, em vista da canonização, uma nova oração, retratando-o em seus traços característicos. Uma oração poderá ser recitada agora mesmo”.

A exposição projetada por Carlo

Entre as iniciativas organizadas em vista da celebração da memória litúrgica do Beato Carlo Acutis, a exposição dos milagres eucarísticos, concebida e realizada pelo jovem Carlo Acutis, foi inaugurada em 11 de outubro na Sala dos Bispos, no interior do Santuário da Espoliação, e permanecerá em exposição pública até meados de novembro, podendo ser visitada todos os dias das 10 às 18 horas. No final dos eventos do calendário para o aniversário de 12 de outubro, foi realizado um momento de oração e música no Santuário da Espoliação com Martín Valverde, um músico muito popular nos países de língua espanhola e devoto do jovem beato.