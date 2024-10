Jesus Cristo

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Eu vim te encontrar"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “não veio para ser servido”…

Vatican News

Dia Mundial das Missões. Somos todos convidados à mesa, mas o Evangelho de hoje nos chama à atenção, para que tenha essa necessidade de ficar à direita ou à esquerda, Mas é Jesus quem responde: ‘vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande seja o vosso servo, quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir’. E a mesa da Eucaristia é a mais perfeita tradução de quem se coloca a serviço. Nesta mesa não falta pão, nem lugares. Na mesa de Jesus não é apenas um milagre que acontece é um céu entre nós…

A CANÇÃO "EU VIM TE ENCONTRAR", Autor: Antonio Cardoso Ouça e compartilhe Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui