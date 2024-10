Antonio Cardoso

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "O Senhor me chamou a trabalhar"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “para Deus nada é impossível”…

Vatican News

Estamos sempre apostos, Senhor Jesus. Sabemos que algumas palavras são duras, porque nos acostumamos a uma vida cheia de convites, nas facilidades. Entrar no Reino dos Céus é uma proposta, e aceitar é um desafio nobre. Nobre, feito com oração, nobre, porque é feito com despreendimento, com despojamento. É Jesus mesmo quem diz, ‘é difícil…, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no Reino de Deus. Mas para Deus nada é impossível, nada…

A CANÇÃO "O SENHOR ME CHAMOU A TRABALHAR" / Autor: D.R.