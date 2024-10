Vai Bartimeu a tua fé te curou

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Cura-me"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: : “vai a tua fé te curou”…

Vatican News

Bartimeu, cego mendigo, o teu encontro com Jesus é o encontro da misericórdia e da graça; da alegria e da surpresa, da vida que recomeça. Porque é isso que Jesus faz. No encerramento desse mês missionário a gente lembra dos tantos milagres que acontecem na vida desses milhões de Bartimeus nas beiras das estradas, nas aldeias, nas periferias das cidades. Sempre com o coração aberto: ‘vai a tua fé te curou’. Vai Bartimeu a tua fé te curou…

CANÇÃO "CURA-ME", Autor: Dalvimar Gallo