Matrimônio

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Cantiga de matrimônio"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Casais que são missionários”…

Vatican News

Neste primeiro domingo do mês missionário, vamos lembrar dos casais que se entregam à missão na Igreja; na pastoral familiar, dos enfermos, dos grupos de oração, como cuidadores. E essa é a missão mais sublime que Deus colocou aqui na terra. Casais que são missionários: pais mães, filhos que se entregam por inteiro à missão da Igreja. No serviço no altar, no serviço da pastoral. 'Eu te agradeço tanto por esse amor bonito'… A CANÇÃO E A PRECE "CANTIGA DE MATRIMÔNIO", Autor: Padre Zezinho, SCJ