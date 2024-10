AIS: aumento alarmante de cristãos perseguidos em todo o mundo

O crescimento nos últimos dois anos registrado pelo relatório bienal intitulado "Perseguidos e esquecidos? Um relatório sobre os cristãos oprimidos por sua fé 2022-24", preparado pela Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre.

Dorota Abdelmoula-Viet – Vatican News

A perseguição é “mais numerosa do que nunca”. Isso é certificado pelo relatório da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Soffe “"Perseguidos e esquecidos? Um relatório sobre os cristãos oprimidos por sua fé 2022-24", que analisou dados dos últimos dois anos, de agosto de 2022 a junho de 2024. A edição mais recente do relatório foi apresentada ao Parlamento Britânico em 22 de outubro.

A pesquisa foi realizada em 18 “países-chave”, explica a AIS, desde a América Latina até o Extremo Oriente. Uma parte importante do relatório consiste em testemunhos de pessoas que sofreram ataques por causa da religião e descrições detalhadas de alguns eventos, que a Ajuda à Igreja que Sofre recebeu por meio de contatos locais em cada país. Conforme declarado na apresentação do relatório disponível no site de AIS, “o aumento da violência religiosa contra os cristãos aumentou exponencialmente”. A organização observou que isso também é evidente em pesquisas realizadas por outras instituições, como o Pew Research Centre.

Ajudar os perseguidos: um dever para os cristãos

Ajudar os perseguidos por causa de sua fé não pode ser considerada uma atividade facultativa da Igreja, afirmou Regina Lynch, presidente executiva da AIS internacional numa entrevista à mídia vaticana. "A necessidade de agir em favor dos cristãos perseguidos em todo o mundo não consiste apenas numa defesa dos direitos humanos fundamentais e da dignidade, mas também na solidariedade com os que são perseguidos por sua fé em Cristo", lembra.

“Como uma fundação pontifícia, somos guiados pelas instruções do Papa Francisco, que regularmente apela para essa solidariedade. Mais recentemente, em agosto de 2024, o Papa enfatizou a necessidade de os cristãos estarem próximos a seus irmãos e irmãs na fé, especialmente aqueles marcados pela injustiça, abuso e ódio”, ressalta Lynch. Ela lembra que a AIS oferece ajuda de três maneiras: apoio material, oração e coleta e divulgação de informações sobre a situação dos cristãos em todo o mundo, que se reflete nos relatórios publicados pela Fundação: 'Perseguidos e Esquecidos' e 'Relatório sobre a Liberdade Religiosa'.

Perseguidos de diferentes maneiras

O relatório mostra não apenas a extensão, mas também a diversidade de ações contra os fiéis. Os seus perpetradores são instituições estatais ou públicas ou grupos privados, incluindo extremistas religiosos e grupos criminosos. Entre os tipos de intervenção e perseguição citados estão prisões, cada vez mais sob a acusação de blasfêmia contra outras religiões, reassentamento forçado e deportação, devastação ou confisco de locais de culto, conversão e casamento forçados, ameaças e sequestros, e a promoção de informações ofensivas e falsas sobre os cristãos. Também foi chamada a atenção para casos de aplicação da lei de duplo sentido que sujeitam os cristãos a maiores restrições do que os adeptos de outras religiões ou que introduzem leis que proíbem a conversão ao cristianismo.

Êxodo cristão

Junto com os dados estatísticos, os autores do relatório levantam questões sobre as consequências da perseguição tanto para os cristãos quanto para as terras em que vivem. Fala-se, entre outras coisas, que a migração dos cristãos e a privação de seus direitos civis “levanta questões sobre a sobrevivência da Igreja a longo prazo em regiões-chave”. Em seguida, é destacado que a perseguição mais intensa aos cristãos passou do Oriente Médio para os países africanos. Ao mesmo tempo, observa-se que na Síria, onde havia mais de 1,5 milhão de cristãos antes de 2011, atualmente há cerca de 250 mil, enquanto no Iraque os batizados são menos de 0,5% da população. Em Burkina Faso, por outro lado, um a cada dez habitantes foi obrigado a mudar de residência por causa da perseguição religiosa.

Uma centelha de esperança no Vietnã

O relatório também inclui observações positivas. Elas dizem respeito ao Vietnã, onde graças às “medidas tomadas para restabelecer relações positivas com o Vaticano”, a situação dos cristãos melhorou um pouco. Embora a introdução da liberdade religiosa nesse país ainda exija muito esforço, "a Igreja Católica, no entanto, registrou um desgelo nas relações com o Estado". O principal ponto de virada ocorreu durante a pandemia, quando as atividades da Igreja, incluindo a distribuição de alimentos, ganharam o respeito dos governantes.