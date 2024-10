Bênção do Papa marca os 110 anos de fundação do Movimento de Schoenstatt

Nesta sexta-feira, dia 18 de outubro, a família internacional do Movimento Apostólico de Schoenstatt está reunida em vários lugares do mundo para celebrar seus 110 anos de fundação.

O ápice dessa semana festiva foi receber a bênção do Santo Padre, Papa Francisco, para toda a Obra Internacional. Com emoção e gratidão, pessoas do mundo todo acolheram essa notícia, comemorando com ainda mais entusiasmo seu dia de fundação.



A bênção veio de um momento singelo. Uma coroa, representando todos os membros do Movimento de Schoenstatt, foi levada ao Papa na audiência geral de quarta-feira, 16 de outubro. Três integrantes do Movimento pediram a bênção ao Santo Padre para esse objeto que é bastante simbólico para Schoenstatt. Isso porque, durante o Ano Santo de 2025, Schoenstatt fará uma coroação internacional de Maria, coroando-a “Rainha Mãe da Igreja”.



Estiveram com o Papa Francisco três representantes do Movimento de Schoenstatt: Dom Ignazio Sanna, arcebispo emérito de Oristano, o Pe. Marcelo Cervi, reitor do Santuário Internacional de Schoenstatt/Belmonte, e a Irmã M. Julia Almeida, do Instituto das Irmãs de Maria de Schoenstatt.

Encontro com o Papa

Celebrações no mundo todo marcam esse dia



Hoje, muitos peregrinos, de diversas nações, estão reunidos no Santuário Original de Schoenstatt, que fica em Vallendar, Alemanha, para celebrar o dia da Aliança de Amor.



O padre Alexandre Awi Mello, presidente da Presidência Internacional de Schoenstatt, fala sobre este 18 de outubro: “Estamos celebrando 110 anos de nossa Aliança de Amor. Nossa novena internacional deste ano teve como tema levar o ‘fogo para a nossa Igreja’. Isso porque não queremos ficar olhando para o passado. Queremos projetar nosso carisma para toda a Igreja. Que esse fogo que arde em nossos corações continue presente, continue ardendo. Queremos levar o fogo do Padre Kentenich, o fogo que ele nos deixou de sua missão, de seu carisma, para a Igreja de hoje e de amanhã”.



Ao redor do mundo, em mais de 200 Santuários Filiais, outros milhares de schoenstattianos celebram esse dia.

O Movimento diante do Papa



A Ir. M. Julia Almeida emocionou-se ao receber a bênção do Papa para a coroa e para todo o Movimento. “Para mim, esse foi realmente um momento muito especial, com um sentimento de profunda misericórdia. O Papa estava à nossa frente, ao nosso lado, para nos escutar, com um sorriso, com alegria, com serenidade. É um momento que eu guardarei para sempre no meu coração”.



Dom Ignazio Sanna motivou toda a Família de Schoenstatt a renovar seu amor pela Igreja e pelo Papa, como sucessor dos apóstolos: “Queremos permanecer fiéis, sob a proteção da Mãe Três Vezes Admirável, à missão evangelizadora para a construção de um homem novo e de uma civilização do amor”.

Santuário de Schoenstatt

110 anos em missão na Igreja



Schoenstatt é um Movimento católico que surgiu na Alemanha e hoje alcança missionários em todos os continentes. A base de sua espiritualidade é a Aliança de Amor com Maria, uma consagração que tem como pilar viver a santidade na vida diária, tendo a Mãe de Deus como educadora. Assim como Maria educou Jesus, o desejo de todos os schoenstattianos é que a Mãe os forme em novas imagens de Cristo para o mundo de hoje.



