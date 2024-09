Webinar sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões

Organizado pelo Secretariado Internacional da Pontifícia União Missionária (PUM) em colaboração com a Missio Nordica, a “diretoria unitária” das Pontifícias Obras Missionárias (POM) que reúne Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, este webinar em inglês é aberto a todos.

Realiza-se na tarde desta segunda-feira (02/09), o primeiro webinar dos países do norte da Europa sobre a mensagem do Papa para o próximo Dia Mundial das Missões sobre o tema “Ide e convidai a todos para o banquete”.

Organizado pelo Secretariado Internacional da Pontifícia União Missionária (PUM) em colaboração com a Missio Nordica, a “diretoria unitária” das Pontifícias Obras Missionárias (POM) que reúne Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, este webinar em inglês é aberto a todos.

O programa inclui uma mensagem de saudação em vídeo do cardeal Luis Antonio Gokim Tagle, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização - (Seção para a primeira evangelização e as novas Igrejas particulares), que introduzirá a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões 2024, e o secretário-geral da Pontifícia União Missionária, padre Dinh Anh Nhue Nguyen, OFMConv, fará uma análise aprofundada do conteúdo, sublinhando em particular a passagem onde o Santo Padre faz votos do início de “um novo movimento missionário” em toda a Igreja e em todo o mundo, para a qual “todos podem contribuir: com oração e ação, com ofertas de dinheiro e sofrimento, com o próprio testemunho”.

Segue-se a palestra do diretor nacional da Missio Nordica, Ivan Sovic, enquanto o espaço final é dedicado a eventuais debates e comentários dos participantes.

“Este webinar - explica o diretor da Missio Nordica - representa um marco para o nosso escritório, pois nos esforçamos para promover o espírito missionário da Igreja e compartilhar a nossa mensagem com o povo de Deus na região nórdica. A Igreja Católica nos países nórdicos é principalmente uma comunidade de estrangeiros e imigrantes, com membros de quase todos os países do mundo, o que a torna verdadeiramente católica num sentido universal. Espero que sairemos deste webinar com energia renovada para convidar a todos, para construir uma presença mais visível das Pontifícias Obras Missionárias e para cultivar uma Igreja na região nórdica consciente do seu espírito missionário”.

