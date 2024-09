Irmãs contemplativas na Indonésia acompanham com a Adoração viagem do Papa

As monjas responderam ao chamado dos bispos indonésios para acompanhar a visita do Pontífice ao país (de 2 a 6 de setembro), a primeira etapa de sua viagem apostólica à Ásia e à Oceania, com oração contínua e Adoração perpétua. Além da Indonésia, Francisco visitará Papua-Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Fé, esperança, fraternidade, oração: são os temas centrais desta 45ª Viagem Apostólica Internacional do Papa Francisco (de 2 a 13 de setembro)

Vatican News

Ouça e compartilhe

Leia também 02/09/2024 Dom Paulus Kleden: 'Francisco ajude a nós, indonésios, a defender a harmonia social' Originário da ilha de Flores, até poucas semanas atrás superior geral dos verbitas, dom Paulus Budi Kleden iniciou seu mandato como arcebispo em Ende no dia 22 de agosto. Na ...

No Mosteiro da Adoração da Santíssima Trindade, na zona de colinas de Kuwu, próximo da cidade de Ruteng, na ilha indonésia de Flores, a Adoração Eucarística é permanente e a oração é incessante, dia e noite. A oração sobe ao Altíssimo pela viagem do Papa Francisco.

Esse é o carisma das Irmãs Servas do Espírito Santo da Adoração Perpétua, uma congregação internacional “contemplativa-missionária” - como as “Irmãs Adoradoras do Espírito Santo” gostam de se chamar. Comumente, elas são chamadas de “irmãs rosa”, devido à cor rosa de seu hábito de consagradas. Esse hábito foi escolhido pelo fundador, Santo Arnaldo Janssen (1837 - 1909), sacerdote e missionário alemão, fundador da Sociedade do Verbo Divino (os missionários Verbiti), que iniciou o instituto feminino com Madre Maria Michael (1862 - 1934). A cor rosa simboliza “o amor e a alegria do Espírito Santo” e hoje as irmãs estão presentes na Europa, América, Ásia e África.

25 anos de presença celebrados este 2024

Leia também 28/11/2023 Lipa: "irmãs cor-de-rosa" celebram centenário de missão nas Filipinas O arcebispo Gilbert Garcera presidiu a Missa solene, juntamente com outros bispos e sacerdotes. Centenas de fiéis estavam presentes para prestar homenagem à obra das religiosas. Em ...

Na Indonésia, elas chegaram das Filipinas e o mosteiro de Ruteng celebrou seu 25º aniversário este 2024, como conta à agência missionária Fides a irmã Mary Bernardi, filipina de 81 anos, que recorda as origens: em 1997, o bispo local convidou as monjas cor-de-rosa para Ruteng “para apoiar a ação missionária da Igreja local”. “Hoje – relata - estamos aqui com três religiosas filipinas e 21 indonésias. Fomos abençoadas com o dom de vocações para a vida monástica”, observa ela.

As monjas responderam ao chamado dos bispos indonésios para acompanhar a visita do Papa Francisco ao país (de 2 a 6 de setembro), a primeira etapa de sua viagem apostólica à Ásia e à Oceania, com oração contínua e Adoração perpétua.

O Papa Francisco e sua missão

Leia também 02/09/2024 A viagem mais longa do Papa e os “quatro princípios” da Evangelii Gaudium Francisco embarca em sua viagem apostólica mais longa, visitando Indonésia, Papua-Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura de 2 a 13 de setembro. O percurso do Pontífice destaca suas ...

A Irmã Mary cita as palavras de Arnaldo Janssen, quando ele disse que “na Adoração, entramos no relacionamento íntimo entre Pai-Filho-Espírito Santo, um verdadeiro relacionamento de amor que é nossa vocação e missão. Nessa comunhão de amor, colocamos o Papa Francisco e sua missão”, explica ela, ilustrando o dia de oração que começa às 4h45 e termina com as Completas às 19h30, enquanto as consagradas se revezam na Adoração, ajoelhadas na igreja do mosteiro, onde há exposição perpétua do Santíssimo Sacramento. O Papa e suas intenções, continua ela, são confiados às mãos amorosas de “Maria, verdadeira discípula de Cristo, que veneramos em nossa congregação com o título de Esposa Imaculada do Espírito Santo”. As consagradas vivem “uma vida feliz”, imersas na oração e no trabalho, enfatizando que “o mundo está em nosso coração: na oração e por meio da oração, somos missionárias no mundo”.

Orações pelo bom êxito da visita do Papa

Leia também 02/09/2024 Parolin: o Papa levará proximidade e paz à Ásia e à Oceania Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura preparam-se para acolher o Sucessor de Pedro. O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, às vésperas da viagem ...

Em Lembah Karmel, o Centro de Oração Carmelita na colina de Cikanyere, na regência de Cianjur (Java Ocidental), há uma comunidade de frades carmelitas e uma comunidade de monjas carmelitas que, como todas as outras irmãs de clausura, não poderão se encontrar pessoalmente com o Papa. Assim, elas se detêm em contemplação, certas de que “encontrarão o Papa e estarão próximas a ele em comunhão espiritual, louvando a Deus por sua presença como apóstolo do Evangelho em solo indonésio e apoiando sua missão no Oriente com a oração”.

As irmãs do mosteiro beneditino de Nossa Senhora das Graças, na parte ocidental da ilha de Timor, território da Diocese de Kupang, também responderam com fervor. O mosteiro, um oásis de espiritualidade, oferece aos fiéis uma experiência extraordinária de intensa oração e retiro espiritual. As consagradas e os fiéis estão se reunindo nestes dias para rezar pelo bom êxito da visita do Papa, “para que a mensagem do Evangelho e o dom da fraternidade que ele traz possam florescer e dar frutos na Indonésia”.

(com Fides)