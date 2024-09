Pe. Angelo Fazzini, há 42 anos em Papua Nova Guiné: Francisco é de casa aqui

O missionário salesiano, no país da Oceania desde 1982, por muito tempo ao lado dos alunos da escola técnica “Dom Bosco”, hoje na capital - que acolhe Francisco até 9 de setembro - está perto dos jovens com a confissão.

Franco Piroli - Port Moresby

Óculos unidos com fita adesiva e uma energia avassaladora. “O meu superior me disse: 'Papua Nova Guiné será o seu paraíso' e assim foi. Era 1982”. O Pe. Angelo Fazzini, um salesiano, partiu de um vilarejo de 2 mil pessoas na província de Milão, na Itália, para levar sua missão primeiro para as Filipinas e depois para o país da Oceania que recebe o Papa nestes dias.

Aberto a todos, mesmo aos não católicos

Em Kundiawa, uma cidade na região montanhosa da província de Chimbu, ele seguiu os meninos da escola técnica “Dom Bosco”. Agora, na capital Port Moresby, no Santuário Arquidiocesano de Maria Auxiliadora, ele confessa os fiéis e os jovens da Escola Técnica Dom Bosco. “Como uma escola católica, estamos abertos a todos, mesmo àqueles que pertencem a uma Igreja diferente”, diz ele. “Aqui o Papa está em casa”, conclui o missionário, que aos fiéis, felizes pela chegada do Pontífice, indica com clareza desarmante que ”o Papa nos convida a rezar e o Senhor está conosco. O que mais vocês querem?”.