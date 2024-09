Universidade de Belém: deixem aceso um farol de esperança

Irmão Jack Curran no evento “Global voices for Bethlehem University” de 2024

Representantes da única universidade católica da Terra Santa se reuniram em Roma com os embaixadores junto à Santa Sé para informá-los sobre a situação da universidade, um ponto de referência multicultural e acadêmico da região. Desde o início da guerra seus 3.400 estudantes matriculados têm encontrado dificuldades cada vez maiores para chegar ao campus.

Vatican News

“A Universidade de Belém é mais do que uma universidade. É um farol de esperança para o povo palestino e para pessoas de todas as religiões do mundo que se preocupam com a Terra Santa e seu povo. Forma os futuros líderes que desempenharão um papel vital na reconstrução de suas comunidades e na promoção da paz no Oriente Médio”. São palavras do Irmão Jack Curran, do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, vice-reitor de desenvolvimento da universidade, durante uma reunião realizada na quinta-feira (12) em Roma entre representantes da única universidade católica da Palestina e embaixadores junto à Santa Sé, com foco na dramática realidade dos estudantes e seus desafios, que aumentaram significativamente depois o início da crise.



Um refúgio seguro no conflito



Fundada em 1973 pelo Vaticano e pelo Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs em resposta ao pedido do povo palestino, nestes tempos de guerra e instabilidade, a Universidade de Belém - lê-se em um comunicado para o evento - “continua a fornecer uma linha de vida educacional para os estudantes e suas famílias”. A Universidade de Belém conta com 3.400 alunos matriculados e durante este difícil ano entraram 800 novos alunos. Cerca de metade, diz o irmão Curran, vive na insegurança para chegar ao campus, e isso se aplica tanto aos que chegam de Hebron, cercados por postos de controle e assentamentos, quanto aos que chegam de Jerusalém, conectada a Belém por dois acessos periodicamente fechados. De fato, continua o Irmão, “para muitos a universidade não é apenas um local de crescimento acadêmico, mas também um refúgio seguro do conflito que os circunda. Graças ao seu compromisso constante com a busca da verdade, com o progresso da justiça social e com a promoção da paz e da compreensão”.

Um incentivo para compartilhar



A Universidade de Belém continua sendo um pilar de força e resiliência para os estudantes palestinos nestes tempos turbulentos”, reiterou o Ir. Armin Luistro, Superior Geral dos Irmãos das Escolas Cristãs, “e há uma necessidade urgente de contribuir para fortalecer a sua história e apoiar o seu percurso”. O encontro de Roma destacou a necessidade de aumentar a conscientização e o apoio em nível global à Universidade de Belém, não apenas como uma instituição de ensino superior, mas também como uma força de paz e progresso em uma região marcada pelo conflito. Os embaixadores foram incentivados a compartilhar a história da universidade em suas redes internacionais, a fim de intensificar seu impacto sobre os estudantes palestinos e a comunidade global.

Imaginar um futuro de paz



“A educação é sempre uma ferramenta fundamental para a esperança e a mudança e, mais ainda em tempos de guerra, a Universidade de Belém oferece aos estudantes palestinos a oportunidade de imaginar e construir um futuro de paz, apesar da ocupação e da violência que sofrem”, sublinhou o Irmão Hector Hernan Santos Gonzalez, reitor da Universidade de Belém. Localizada no coração de Belém, a apenas 500 metros do Templo da Natividade, o instituto conta com um corpo de estudantes diversificado de cristãos e muçulmanos, lê-se no comunicado, “e oferece uma ampla gama de programas acadêmicos que promovem a paz, o diálogo e o desenvolvimento da comunidade, preparando os alunos para exercer várias profissões com competência, confiança e caráter”.