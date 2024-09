“Geradores de esperança”: o diálogo entre o cardeal Zuppi e a reitora da Católica

O seminário de estudos que todo ano reúne professores de Teologia e assistentes pastorais sobre temas culturais, teológicos e científicos foi concluído na sede romana da Universidade Católica da Itália.

“A universidade não é apenas um lugar onde se aprendem conteúdos, mas também onde se ajuda os jovens a compreender a dimensão do 'nós'” - assim disse o cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, em uma das passagens mais significativas do seu discurso, no diálogo com a professora Elena Beccalli, reitora da Universidade Católica, moderado por Alessandro Zaccuri, diretor de Comunicações da instituição, realizado na última quinta-feira (12/09) na sede em Roma. O encontro conclui o seminário de estudos de 4 dias que reúne anualmente professores de Teologia e assistentes pastorais, intitulado “Geradores de esperança. No caminho com os jovens à luz do Jubileu”.

Não apenas segurança, mas paixão

“Às vezes, pensa-se que ser gerador de esperança significa dar certezas. Essas certezas são ótimas, mas é preciso sonhar, ter esperança e transmitir paixão”, continuou o cardeal Zuppi. ”O Jubileu, um evento público que também afeta a vida social, pode ser um momento de verdadeira mudança, compreensão, ajuda e, ao mesmo tempo, também alimenta paixões".

A formação de jovens é uma semente de esperança

“A Universidade Católica e nós, pesquisadores, temos uma grande responsabilidade: devemos nos ver como verdadeiros 'construtores de esperança', por meio de estudos e mudanças que possam provocar uma mudança de visão em relação ao tempo presente”, disse a reitora Beccalli. ”Isso é possível ouvindo e compreendendo os jovens e nos concentrando em uma perspectiva educacional. Trabalhar ao lado dos jovens, cuidando deles, educando-os no desejo de participar da vida social, bem como na construção de projetos, é uma semente plantada para dar origem à esperança”.

Discutindo os temas da educação, da pesquisa, do mundo do trabalho, das expectativas dos jovens e da relação entre as gerações, o cardeal Zuppi enfatizou que “no contexto atual, marcado por numerosas guerras, a esperança parece não existir. Mas a esperança vai além e procura o que não se vê agora. É começar uma busca agora, mas cujos frutos só serão vistos com o passar do tempo: é por isso que a esperança cristã responde à esperança do mundo”.

Consciência do limite

“Trabalhar ao lado dos jovens, cuidar deles, educá-los no desejo de participar da vida social, bem como na construção de projetos, é uma semente plantada para fazer nascer a esperança”, acrescentou a professora Beccalli. ”Como docente, posso dizer que o desejo dos jovens de participar é grande: é por isso que não devemos dar nada por garantido, pelo contrário, devemos saber como entender e cultivar cada pequena coisa, começando precisamente pelos novos recrutas. Nossa tarefa”, continuou Beccalli, ”é também educar os jovens na consciência dos limites, que não devem ser vistos como algo negativo. A sociedade eleva o nível criando desilusão nos jovens, mas, na realidade, até mesmo o limite tem um valor a ser extraído para o nosso crescimento pessoal e o da sociedade”.

O gosto pela beleza

“A esperança é que todos os jovens que estão em nossas escolas, muitos dos quais chegaram de muitos países, encontrem segurança, para mostrar suas habilidades e estímulos”, prosseguiu o cardeal Zuppi. ”Não estou falando apenas de segurança no emprego e na vida, mas também de estímulos intelectuais e profissionais, o gosto por construir algo belo e novo. Às vezes há poucos estímulos, há pouca estabilidade, vemos uma diferença salarial impiedosa entre os países estrangeiros e nós. Vamos trabalhar para que esses jovens encontrem muitos estímulos, para que não apenas valha a pena ficar, mas também para que tenham prazer em ficar, a fim de construir com criatividade algo que ainda não existe”.

As conclusões

Claudio Giuliodori, assistente eclesiástico-geral da Universidade Católica e presidente da Comissão Episcopal para a Educação Católica, Escolas e Universidades, formulou as conclusões do seminário de estudo: “durante esses 4 dias, compartilhamos um programa muito intenso, abordando questões que contribuem para o crescimento de cada um de nós e de toda a comunidade universitária, juntamente com a consciência de quão amplo é o potencial de cada um de nós e em uma dimensão de conhecimento que, com a ajuda da ética e da teologia, se torna sabedoria”, disse o bispo. “A esperança é a memória viva do futuro, e o futuro não é a incerteza, mas a expectativa de uma realização já em andamento: esse é o chamado para participar do evento do Jubileu, a fim de aprofundar ainda mais os dinamismos tanto da comunidade social quanto da comunidade acadêmica. O mundo avança em complexidade e em desafios contínuos e difíceis, mas é gerador precisamente por causa da esperança que para nós é certa e bem enraizada”.