Crianças rezam o Terço pela paz

Em outubro, "Um milhão de crianças rezam o Terço pela paz"

Conhecida no Brasil como "O Terço das Crianças", ação se realiza no dia 18 de outubro, com live do Assistente Eclesiástico da ACN Brasil, Frei Rogério Lima, rezando o Terço com as crianças às 15 horas, no canal da ACN Brasil no Youtube



Por Marcio Martins - Ajuda à Igreja que Sofre A ACN - Ajuda à Igreja que Sofre organiza, em 18 de outubro, mais uma edição da campanha "Um milhão de crianças rezam o Terço pela Paz", que todos os anos convida crianças do mundo todo a rezarem juntas pela paz. O lema deste ano coloca no centro da campanha o pedido de Maria em Fátima: "Reze o Rosário e haverá paz". De olho nas muitas zonas de crise e focos de conflito do mundo, a ACN gostaria de recordar as palavras da vidente Lúcia de Fátima: "Nestes tempos em que vivemos, a Santíssima Virgem deu ao Rosário uma nova eficácia. Portanto, não há um único problema, por mais sério que seja, que não podemos resolver rezando o Rosário". Por meio da campanha deste ano, a ACN também gostaria de participar da "Sinfonia das Orações", que o Papa Francisco pediu por ocasião do Ano de Oração de 2024, e que deve servir para preparar o caminho para o Ano Jubilar de 2025. O fato de que o marco do ano passado de um milhão de crianças rezando pela paz e pela unidade tenha sido superado foi visto como uma confirmação das palavras do Papa Bento XVI, em 2008: "A oração do Rosário não é uma prática piedosa que pertence ao passado. Pelo contrário, o Rosário está experimentando uma espécie de nova primavera. Este é, sem dúvida, um dos sinais mais eloquentes de amor que a jovem geração leva a Jesus e à sua mãe Maria", disse. No site da ACN (https://www.acn.org.br/terco-das-criancas/) há material gratuito disponível para a oração em paróquias, escolas, grupos infantis e famílias. O kit de oração inclui uma introdução à oração do Terço, reflexões para as crianças sobre os mistérios dolorosos, uma consagração das crianças à Mãe de Deus, um tutorial ensinando a fazer uma pulseira de macramê com a dezena do Terço, além de desenhos para colorir e o cartaz da campanha de oração. O Assistente Eclesiástico da ACN Brasil, Frei Rogério Lima, irá rezar o Terço com as crianças em uma live transmitida no próprio dia 18, às 15 horas (horário de Brasília) no canal da ACN Brasil no Youtube. Confira o vídeo da campanha pelo canal da ACN no Youtube. Download do vídeo disponível no link: TERCO DAS CRIANCAS 2024.mp4 A iniciativa de oração "Um milhão de crianças rezam o Terço pela Paz" nasceu em 2005 em Caracas, capital da Venezuela. Enquanto várias crianças rezavam o Rosário em uma capela, alguns dos adultos que observavam a cena imediatamente pensaram na frase de Padre Pio: "Quando um milhão de crianças rezarem o Terço, o mundo mudará". A campanha de oração rapidamente se espalhou por todo o mundo Sobre a ACN - Ajuda à Igreja que Sofre A ACN (Ajuda à Igreja que Sofre) é uma Fundação Pontifícia que apoia, por meio de informação, oração e ação, os fiéis onde quer que sejam perseguidos, oprimidos ou enfrentem necessidade. Fundada no Natal de 1947, a ACN foi elevada à condição de Fundação Pontifícia da Igreja em 2011. Todos os anos, a instituição atende cerca de 5.000 pedidos de ajuda pastoral da Igreja em mais de 130 países. Os projetos apoiados incluem: formação de seminaristas, impressão de Bíblias e literatura religiosa - incluindo a Bíblia da Criança da ACN com mais de 51 milhões de exemplares impressos em mais de 190 línguas -, apoio a padres e religiosos em missões e situações críticas; construção e reconstrução de igrejas e demais instalações eclesiais; meios de transporte para evangelização; programas religiosos de comunicação; ajuda a refugiados e vítimas de conflitos.