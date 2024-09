Timor Leste - Unidos e com entusiasmo para a visita do Papa

Graças à diligente colaboração de todos, tuto pronto para acolher o Papa Francisco. Dom Leonardo Maria Alves, Bispo de Baucau e Secretário Geral da Conferência Episcopal de Timor Leste (CETL), reafirmou em entrevista com a Rádio Vaticano, que os cristãos timorenses estão a preparar-se com entusiasmo para o encontro com o Papa Francisco, que iniciou a sua visita ao País na tarde de segunda-feira, 9 de setembro.

P. Bernardo Suate – Díli (Timor Leste), para Vatican News

O Bispo de Baucau falava na Esplanada de Taci Tolu onde diferentes equipas de trabalho preparam o local onde o Papa Francisco presidirá à santa Missa na terça-feira, 10, durante a sua visita apostólica.



E não são apenas colaboradores da Igreja, sublinhou o prelado, mas também do próprio Governo, pois para o povo Timorense é uma graça que o Papa venha estar por algum tempo aqui com eles.



Então, todos os povos Timorenses estão com entusiasmo, aguardando o Santo Padre e, com ele, também tantas bênçãos de Deus através do Papa Francisco, reiterou Dom Leandro que também quis lembrar último evento semelhante foi com São João Paulo II quando o Pontífice polaco visitou Timor Leste há 35 anos.



“Momento importante e marcante para os povos Timorenses, e em particular para os cristãos Timorenses, insistiu o também Secretário Geral da Conferência Episcopal, reiterando que, “para os povos de Timor, a visita vai confirmar a nossa fé em Cristo, e também confirmar a nossa fidelidade à Igreja de Timor e, especialmente, ao Papa Francisco”.



A Igreja em Timor é uma Igreja jovem e, nela, os jovens são a maioria da população, observou ainda o prelado de Baucau, acrescentando que é, portanto, esta juventude de Timor que se prepara com entusiasmo pra acolher de braços abertos o Sucessor de Pedro.



A terminar, uma mensagem ao povo de Deus em Timor que se apressa a receber a visita do seu ilustre pastor universal, para continuarem a manifestar a própria fé em Cristo através da presença e participação, “para estarmos com o Papa que vem dar-nos a todos a sua bênção”. E Dom Leonardo Maria Alves dirige o seu convite a todos os Timorenses para que ninguém deixe passar em vão esta “bênção da presença do Papa que vem para nós como Deus vem para nós”. Então nós também respondamos, como cristãos e homens e mulheres de fé, para recebermos esta graça que vem a nós por intermédio do Papa Francisco.

Recorde-se que a visita ao Timor Leste é a terceira etapa da 45ª viagem apostólica do Papa Francisco, a mais longa (também geograficamente) de todo o pontificado, e que o levou à Indonésia e Papua Nova Guine nos dias 3 a 9 de setembro e terminará em Singapura no dia 13 de setembro.