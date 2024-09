Timor Leste espera Francisco, “presença de paz após um passado doloroso”

O clima é de grande expetativa entre o povo Timorense pela visita do Papa que chega na tarde desta segunda-feira, 9, a este País do Sudeste Asiático. A esperança do Padre Jovito Rego de Jesus Araújo, vigário para questões pastorais na Arquidiocese metropolitana de Díli é que a visita do Papa traga “novos ares” não só na fé, mas também nas instituições e na população.

P. Bernardo Suate – Díli (Timor Leste), para o Vatican News

Para o Papa Jovito, que falava à Rádio Vaticano na Câmara Eclesiástica da Arquidiocese de Díli, trata-se de um momento inexprimível, coisa grande demais, a visita do Papa Francisco ao País, sob o lema “Que a vossa fé seja a vossa cultura”. O Papa Francisco, enfatiza o sacerdote, está realmente a viver aquilo que diz, a Igreja em saída que vai ao encontro dos que estão esquecidos. Na verdade, “Timor Leste é um País muito novo e pequeno, aqui na Ásia, embora seja a nação mais católica da Ásia, se bem que com menor número de habitantes”, nos recorda o sacerdote.

Papa Francisco esperado antes do Covid-19

Em Timor Leste, o Santo Padre era esperado já antes do Covid-19 e quando a visita foi cancelada por causa da pandemia, foi grande desnorteamento, explica o Padre Rego Araújo, e é por isso que agora o entusiasmo é maior: “com a saúde do Papa, neste momento, era difícil imaginar que o Papa viesse nos visitar”.

O vigário para questões pastorais na Arquidiocese de Díli esclareceu em seguida a modalidade dos trabalhos de preparação da visita com a constituição de uma equipa conjunta, governo e Igreja trabalhando em colaboração para uma recepção do Santo Padre.

Catequeses sobre o Papa e sua missão

A nível espiritual, outro aspecto importante da preparação da visita do Santo Padre, as três dioceses do País organizaram catequeses sobre o Papa enquanto sucessor de Pedro, o significado da sua visita em Timor, as suas encíclicas e como Francisco se tornou Papa – “tudo para prepararmos o povo de Deus a receber o Santo Padre” – sublinha o Padre Jovito, que também se referiu ao retiro espiritual organizado neste sentido a nível nacional à volta do tema da visita papal “Que a vossa fé seja a vossa cultura”, reiterando a importância do encontro da cultura com a fé, por meio da inculturação.

Desafios que o Papa encontra em Timor Leste

O sacerdote não se esqueceu de mencionar os desafios que o Papa vai encontrar em Timor Leste, como os “problemas da política, da reconciliação, da moral e da moral, da corrupção, grandes problemas que estão por detrás das aparências”, ressaltou o sacerdote que também manifestou o desejo que o Papa conheça esta realidade para trazer sempre o povo Timorense no coração.

Fé vivida na vida prática, em Igreja sinodal



E inspirando-se no tema da visita (‘Que a vossa fé seja a vossa cultura’), o Padre Jovito terminou desejando “que esta fé seja vivida pelos Timorenses não só em palavras, mas na prática, na vida, no convívio, nesta Igreja sinodal que se está a preparar para ele, e todos possamos caminhar juntos, como Igreja sinodal, em comunhão, participação e missão, e que todos estejamos dispostos a caminhar com o Papa”.