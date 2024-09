Timor-Leste: no enclave de Oekussi, onde teve início uma história de fé e salvação

Timor-Leste vive nestes dias, de 9 a 11 de setembro, a histórica visita do Papa Francisco ao país do sudeste asiático. Nesse contexto, trazendo uma página da história da jovem nação independente desde 2002, o Pe. José Tacain, missionário Verbita, nos apresenta Oekussi-Ambeno, o lugar na ilha do Timor onde os portugueses desembarcaram pela primeira vez no século XVI e onde os primeiros missionários dominicanos desembarcaram com eles. É considerado, portanto, “o local de nascimento do Timor-Leste”

É a faixa de terra “onde tudo começou”, conta à agência missionária Fides o padre José Tacain SVD, missionário timorense nascido em Oekussi, citando a expressão que os timorenses gostam de usar. Oekussi-Ambeno é o lugar na ilha do Timor onde os portugueses desembarcaram pela primeira vez no século XVI e onde os primeiros missionários dominicanos desembarcaram com eles. É considerado, portanto, “o local de nascimento do Timor-Leste”. Mas Oekussi - eis a peculiaridade - hoje é um enclave do Timor-Leste localizado na parte oeste da ilha, portanto, em pleno território indonésio.

Em um território de 814 km² vive uma população de cerca de 70.000 habitantes, que sempre permaneceram, ao longo dos séculos, cultural e espiritualmente ligados ao Timor-Leste, independentemente de quem governasse o Timor-Oeste. Oekussi tem orgulho de seu passado, de sua cultura e de sua fé. Em Oekussi, a área chamada Lifau é o lugar exato onde os primeiros portugueses desembarcaram em 1515, e é o lugar de onde o frade dominicano Antonio Taveira, conhecido pelo povo local como o “Santo Antônio do Timor-Leste”, começou seu trabalho missionário na ilha, como nos lembram um monumento e uma série de placas que celebram a chegada do Evangelho.

O Tratado de Lisboa, entre Portugal e Holanda

Em 1556, um grupo de frades dominicanos estabeleceu o primeiro assentamento permanente em território timorense e Lifau se tornaria mais tarde a capital da então colônia portuguesa. Esse status foi perdido em 1767, quando, devido às frequentes incursões dos holandeses, os portugueses decidiram transferir a capital para Dili, a atual capital do Timor-Leste.

Em 1859, com o Tratado de Lisboa, Portugal e a Holanda dividiram a posse da ilha do Timor, mas confirmaram que o território de Oekussi permanecia sob o domínio português. E mesmo em 1975, quando a Indonésia invadiu o Timor-Leste, o território continuou a ser administrado como parte do Timor-Leste ocupado. Por fim, após o reconhecimento da independência do Timor-Leste em 2002, Oekussi-Ambeno tornou-se novamente parte integrante da jovem república.

Hoje, observa o padre Tacain, em nível político, Oekussi é agora uma “zona econômica especial” porque enfrenta o desafio diário de estar geograficamente separada do resto do país (a única ligação com o Timor-Leste é uma estrada costeira) e precisa de projetos de desenvolvimento, especialmente no setor de turismo.

História da nação e história da Igreja católica estão ligadas

“Oekussi - continua ele - também é um distrito da Arquidiocese de Dili onde a fé nunca desapareceu em 500 anos. Há cinco paróquias e há vestígios históricos da presença de missionários portugueses, como a Igreja de Santa Maria do Rosário. Gostaria de mencionar que havia um seminário católico no local já em 1700. E muitos padres da Igreja de Dili ou membros consagrados de ordens religiosas nasceram lá. As festas religiosas são muito preciosas e celebradas com grande devoção. Tudo isso é um sinal da vitalidade da fé”.

Os fiéis do Timor-Leste frequentemente organizam peregrinações ao monumento que comemora o momento e o local onde, em 18 de agosto de 1515, os portugueses desembarcaram “e onde teve início nossa história de fé e salvação”, observa o padre Verbita. “A história da nação e a história da Igreja católica estão ligadas. Aos colonizadores portugueses reconhecemos que trouxeram a dádiva do Evangelho”, observa ele.

Em Oekussi, encastoado em território indonésio, não nos sentimos sitiados: “Vivemos uma história reconciliada também com relação à Indonésia. Lembro-me de que, em minha infância, havia a administração indonésia como potência ocupante, mas nossa identidade timorense nunca foi enfraquecida. Naquela época, o regime de Suharto tinha objetivos imperialistas que não existem mais e hoje temos boas relações de vizinhança. Sempre fizemos parte do Timor-Leste, e o Senhor sempre acompanhou nosso caminho”.

