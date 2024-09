Sudão do Sul. O desafio do núncio Horgan em um dos países mais pobres do mundo

A recepção do novo Núncio Apostólico no Sudão do Sul, Dom Séamus Patrick Horgan.

O arcebispo irlandês iniciou sua missão alguns dias atrás, após ser nomeado como primeiro representante do Vaticano residente no país africano. “Farei de tudo para ser a presença do Papa neste país que está no seu coração”.

Francesca Sabatinelli – Vatican News



A Igreja do Sudão do Sul está viva e, apesar dos enormes desafios que o país mais jovem do mundo - nascido em 2011 e também um dos mais pobres - está enfrentando, testemunha com tenacidade sua fé inabalável e sua generosidade, também apoiada por missionários que, arriscando sua própria segurança, não abandonam os fiéis. Nestes dias, em que as Nações Unidas lançam o alarme sobre a dramática situação que vive o país africano na fronteira com a Etiópia, determinada pelas inundações que afetam mais de 700 mil pessoas, o novo núncio apostólico, Dom Séamus Patrick Horgan, nomeado pelo Papa em 14 de maio passado, iniciou sua missão na capital Juba. Dom Horgan falou sobre os desafios que aguardam o país e a Igreja local no encontro com o Vatican News-Radio Vaticano.



Dom Séamus Patrick Horgan, o senhor começou seu serviço há poucos dias como núncio em um dos países mais difíceis do mundo, o país mais jovem, mas também um dos mais pobres. O que significa para o senhor sua chegada a Juba, no Sudão do Sul?



Estou aqui há apenas uma semana e, obviamente, meu conhecimento sobre o país ainda é um pouco limitado. Foi uma semana repleta de vários eventos, começando com uma recepção muito calorosa e bonita no aeroporto de Juba. Lá estava a Igreja local, representada por alguns bispos, fiéis e muitos religiosos, devo dizer, que há uma presença notável de institutos religiosos no país, e depois chegaram os fiéis das paróquias locais que me receberam com alegria e calor, portanto, digamos que foi um bom começo, devo dizer que logo me senti em casa.

A chegada a Juba de Dom Séamus Patrick Horgan

Excelência, a Igreja do Sudão do Sul demonstrou nos últimos tempos, com a visita do Cardeal Parolin em 2022, e a visita do Papa Francisco em 2023, que está realmente muito viva no país. É essa a ideia que o senhor também está começando a ter nesses primeiros dias?



Certamente, mesmo porque no domingo tive a oportunidade de celebrar na catedral desta Arquidiocese onde estavam presentes o Cardeal Stephen Ameyu Martin Mulla e muitos sacerdotes e fiéis, assim pude conhecer a comunidade diocesana de Juba e vivenciar uma alegre celebração. Sim, a impressão que temos é de uma Igreja viva, de uma Igreja alegre, digamos que essa é a nota principal. Embora seja um contexto de grandes desafios, percebe-se a alegria.

- Dom Séamus Patrick Horgan com as salesianas que chegaram de Cartum

Os desafios que o Sudão do Sul está enfrentando, e certamente não nos últimos tempos, mas há muito tempo, são certamente uma situação humanitária muito difícil: as graves inundações que estão devastando uma parte importante do país e também os efeitos do conflito no Sudão, que causaram um grande êxodo de pessoas. Assim, o Sudão do Sul, com toda a sua pobreza, se depara com a chegada de refugiados e pessoas deslocadas, incluindo religiosos e religiosas ...



De fato, obviamente todos esses desafios estão relacionados uns aos outros. A Igreja local também está se movimentando para ajudar na acolhida dos refugiados que estão vindo do Sudão, como o senhor mencionou, e também para levar o Evangelho aos campos de refugiados, porque, pelo que vi até agora, em todo o país há vários campos com pessoas deslocadas internamente e com refugiados vindos de fora. Portanto, esse é um grande desafio para um país que já tem suas próprias dificuldades internas. Quanto aos que chegam do Sudão, tive, em minha primeira semana aqui, um encontro muito comovente com um grupo de irmãs salesianas que dirigiam uma instituição para mães e crianças em Cartum antes da guerra, que começou há mais de um ano. Durante o primeiro ano da guerra, elas permaneceram em Cartum, sem poder sair, mas ficando perto daqueles que foram confiados aos seus cuidados. Então, depois de um ano de conflito, elas conseguiram, de modo um tanto dramático, sair de Cartum, ao longo do Nilo, chegar a Porto Sudão e por fim a Juba no mesmo dia em que eu estava visitando a casa salesiana, de modo que pude encontrá-las, ouvir suas histórias e assegurar-lhes a presença e a proximidade do Santo Padre. Foi um momento muito bonito e essas mulheres, apesar do drama que sofreram, deram um testemunho de alegria e fidelidade à sua missão. Foi um encontro emocionante para mim, com mulheres de grande fé, que tentam voltar de onde vieram para recomeçar seu trabalho, sempre que podem. Portanto, essa é, na minha opinião, a face da Igreja missionária, a face de nossos maravilhosos missionários, tanto homens quanto mulheres. Esse foi um momento emocionante e, ao mesmo tempo, uma demonstração do que a Igreja pode fazer em situações como essa. São histórias de heroísmo de nossos missionários que não devemos esquecer. Portanto, essa é uma parte da primeira semana aqui, foi um momento muito, muito bonito que também mostrou a realidade da dramática situação no Sudão e o impacto que causa ao Sudão do Sul. Há alguns dias, também tivemos uma reunião durante a qual foi destacada mais uma vez a gravidade da questão das enchentes. No momento o país está passando por fortes chuvas e isso pode causar inundações, que geralmente ocorrem em setembro e outubro.

Os efeitos das enchentes no Sudão do Sul

O senhor é o primeiro Núncio residente, será permanente em Juba e esta é a primeira vez que isso acontece...



Obviamente, eu não esperava a nomeação, mas estou muito feliz porque agora passamos de um núncio que residia em Nairóbi e seguia de lá para um núncio residente aqui, o que obviamente espero que ajude a Igreja local. Farei o melhor possível para ser a presença do Papa nesse país que é muito querido pelo Pontífice, como sabemos. A Igreja em todos os países, em todas as condições, deve sempre pregar o Evangelho, que é a obra da Igreja em situações de pobreza material e também em situações de pobreza espiritual. Farei de tudo para apoiar o trabalho essencial da Igreja e também para ajudar, de todas as formas possíveis, materialmente, mas nossa missão, obviamente, como o Papa disse na Constituição Apostólica Praedicate evangelium, é o principal desafio em todas as sociedades.