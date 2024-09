Servas do Santo Menino Jesus: servir a Deus através da educação

O carisma das Irmãs da Congregação das Servas do Santo Menino Jesus é a educação de crianças. Por isso elas estão na frente de várias escolas na África e levam a solidariedade da Igreja às cidades e aldeias onde trabalham.

Emmanuella Dakurah

As Servas do Santo Menino Jesus são uma congregação internacional fundada pela Serva de Deus Mary Charles Magdalen Walker, das Irmãs da Caridade Irlandesas. A convite do vigário apostólico da Nigéria Meridional e da África Ocidental, dom Joseph Shanahan, a religiosa chegou à Nigéria em 1923 com a intenção de oferecer o seu ministério no campo da evangelização e da promoção das mulheres através da educação.

A Madre Mary Charles testemunha com a sua vida aquilo que prega, nomeadamente ser tudo para todos, empenhando-se em qualquer ministério que possa ajudar a elevar o nível de vida das pessoas que serve. Trabalha incansavelmente durante décadas como educadora, nos cuidados médicos, como catequista e como assistente social.

Candidatos ao exame de graduação da Escola Primária Ancilla School, Wa, região noroeste de Gana

Uma congregação religiosa indígena

O desejo da Madre Mary Charles de fundar uma congregação religiosa indígena torna-se realidade quando, em 1931, quatro das jovens alunas da St. Joseph’s Convent School em Calabar, na Nigéria, pedem para se tornarem religiosas. O nome que escolhem para a nova congregação, erigida canonicamente em abril de 1937, é “Handmaids of the Holy Child Jesus” (Servas do Santo Menino Jesus); em 1971, torna-se uma congregação de direito pontifício. Nas décadas seguintes, as Servas continuam a evoluir no seu carácter internacional e interétnico: de fato, muitas religiosas vêm de toda a Nigéria, Camarões, Togo, Gana, Serra Leoa, depois da Inglaterra e do Quênia. Atualmente, a congregação tem sedes na Nigéria, Gana, Camarões, Togo, Serra Leoa, Quênia, Tanzânia, Itália, Alemanha, Londres, Estados Unidos da América, Canadá e Granada.

Cerimônia de graduação dos alunos da Ancilla School, Haatso-Accra, região da Grande Acra, em Gana

A educação é uma missão

As Servas do Santo Menino Jesus dedicam-se à transformação de vidas através do testemunho profético da vida consagrada, da vida comunitária, da liderança participativa e do ministério apostólico, com uma opção especial pelos pobres, mulheres e crianças. A educação das crianças é um dos apostolados mais vibrantes das irmãs: de fato, as Servas são geralmente conhecidas como boas professoras e administradoras de escolas.

«Nestes pequeninos vemos Jesus, e é uma alegria vê-los crescer no conhecimento e no amor de Deus», diz uma das irmãs. O objetivo é formar a pessoa no seu todo, por conseguinte, a moral, a disciplina, as virtudes e o estudo: essa abordagem ajuda os alunos a tornarem-se cidadãos responsáveis.

As irmãs são professoras, catequistas, apóstolas

Em algumas das escolas que dirigem, as Servas aplicam o método Montessori, seguindo os passos da sua fundadora, que tinha utilizado essa abordagem na escola feminina St. Joseph Girls’ School, em Calabar, na Nigéria. A Madre Mary Charles afirmou sem dúvida que, em comparação com um jardim de infância “normal”, o Método Montessori ajuda a desenvolver as diferentes qualidades das crianças.

«A criança nativa tem a faculdade de se destacar em qualquer virtude: tudo o que é necessário é tempo, paciência e oportunidade», escreveu a Madre Mary. Ela exortava sempre as suas irmãs a lembrarem-se desta máxima: “cada professor é catequista e apóstolo”. Ao transmitir o seu legado, as Servas continuam educando as crianças, empenhando-se no ministério de Cristo do ensino, do cuidado e da catequese nas suas muitas escolas.

Ir. Emmanuella Dakurah com alunas que receberam a confirmação em Nsoatre-Sunyani, em Gana

As “Ancilla Schools” em Gana

Em Gana, as Servas do Santo Menino Jesus são conhecidas pelas várias escolas que dirigem sob o nome de “Ancilla Schools”: «Estamos determinadas a formar os nossos jovens mental, física e espiritualmente: em suma, uma formação holística», dizem as irmãs. As numerosas escolas oferecem educação em diferentes níveis, desde o jardim de infância até à universidade. Em todos os aspetos do seu ensino, as irmãs têm como objetivo preparar os alunos para enfrentarem os desafios da vida, em vez de se limitarem a procurar obter simplesmente um diploma.

O seu ministério inclui também escolas especiais para crianças com deficiências, um serviço que dá muita esperança aos seus pais. «Não nos limitamos a educar as crianças; pedimos fundos a organizações e indivíduos para comprar aquilo de que necessitam, como muletas, cadeiras de rodas, uniformes e para pagarem as despesas da universidade», continuam as irmãs.

Em algumas aldeias do Gana, muitas crianças não têm acesso a uma educação de qualidade, por isso as irmãs criam comunidades nessas áreas onde podem alargar o seu ministério a estes jovens, para que sejam formados para enfrentar o seu futuro com o coração, a mente e as mãos. Em todos os aspectos do seu ministério educativo, as irmãs esforçam-se por ter em mente o objetivo de proporcionar um elevado nível de educação, seguindo os passos da sua fundadora: «Nos jovens, vemos o futuro da Igreja e do mundo em geral».

Ir. Emmanuella com as Legionárias da Escola Secundária do Sagrado Coração, Nsoatre, em Gana

Festa escolar dos alunos de Ancilla School, Haatso-Accra