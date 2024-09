Abordados assuntos como identificação, prevenção de abusos e dinâmica do cuidado pastoral em resposta ao apelo do Papa Francisco à sinodalidade e cultura da prevenção.

Vatican News

A Comunidade Canção Nova realizou no último fim de semana (30/08 a 01/09) a “Escola de Formadores”. Dirigido para lideranças, o evento contou com cerca de quinhentos inscritos, representantes de quarenta Novas Comunidades e Movimentos Eclesiais do Brasil.

Esta é a 24ª edição da Escola de Formadores, que teve como tema “O serviço da autoridade nas comunidades” e aconteceu na sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, SP. A iniciativa é uma resposta aos pedidos do Papa Francisco por uma Igreja sinodal, por uma cultura de prevenção de toda forma de abuso.

A formadora geral da Comunidade e Canção Nova e organizadora do evento, Vera Lúcia Reis, enfatizou que a realização do encontro tem o intuito de proporcionar uma nova perspectiva do exercício da autoridade nas Novas Comunidades, baseada no serviço e na humildade, à luz dos ensinamentos do Magistério do Papa Francisco. Esta abordagem visou refletir uma visão cristã de liderança, em que a verdadeira grandeza é alcançada por meio do serviço ao próximo.

Serviço da autoridade nas Comunidades é tema de evento na Canção Nova

“Quanto mais reconheço, respeito a dignidade do outro enquanto pessoa, mais humano me torno”, disse Maria Teresa Rosa, especialista em temáticas relacionadas à prevenção e combate aos abusos sexuais e não-sexuais em ambiente eclesial.

Entre os temas abordados: aspectos teológicos e canônicos do exercício da autoridade, do conselho evangélico da obediência, adaptado à vida secular, formação da consciência para o serviço de autoridade, da realidade da identificação e prevenção de abusos na Igreja e da dinâmica do cuidado pastoral para com aqueles que exercem autoridade no âmbito eclesial.

O encontro contou com a participação de palestrantes como o Vigário Episcopal do Vicariato para a Educação e a Universidade da Arquidiocese de São Paulo, Diretor Espiritual da Prelazia da Opus Dei no Brasil e doutor em Teologia Dogmática, Dom Carlos Lema Garcia; do Presidente da Comunidade Canção Nova e doutor em Teologia Moral, Padre Wagner Ferreira da Silva; do Vice-Presidente da Comunidade Canção Nova e doutor em Direito Canônico, Padre Donizete Heleno Ferreira; o psicólogo e Fundador do Instituto Chiara Luce; Alex Valadares; da teóloga e membro da Associação dos Salesianos Cooperadores, Maria Teresa Rosa; do membro do Serviço Brasileiro de Comunhão do CHARIS (SBCC), Ítalo Fasanella; do teólogo e matemático, missionário da Comunidade Canção Nova, Sérgio Coutinho.

Serviço da autoridade nas Comunidades é tema de evento na Canção Nova

“A vida de um líder cristão é exigente e muitas vezes solitária. Ele precisa estar à frente das ovelhas para apontar a direção em um caminho tantas vezes não muito claro nem para ele mesmo”, afirmou Sérgio Coutinho ao falar de seu livro “O serviço da autoridade”, pela Editora Canção Nova.

A Escola de Formadores é organizada pela equipe da Formação Geral da Comunidade Canção Nova. O evento acontece desde 2003 como apoio para quem exerce o serviço da autoridade na formação integral das pessoas em suas ações de evangelização.

Fonte: Equipe de Comunicação Formação Geral Comunidade Canção Nova