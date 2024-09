Santa Missa com Papa Francisco no domingo, 29, em Bruxelas

Papa Francisco durante a sua 46ª Viagem apostólica na Bélgica - encontro com dua famílias de refugiados (Vatican Media)

O Papa Francisco preside, neste domingo 29, XXVI do Tempo Comum, à Santa Missa com o rito de beatificação da Serva de Deus Ana de Jesus, em Bruxelas.

P. Bernardo Suate – Cidade do Vaticano

A Missa solene terá início a partir das 09.50 horas, no Estádio Rei Balduíno de Bruxelas, na Bélgica, e acontece no âmbito da 46ª Viagem apostólica internacional do Santo Padre ao Luxemburgo e à Bélgica, a decorrer nos dias 26 a 29 de setembro de 2024.



Poderá acompanhar o evento através das plataformas digitais da Rádio Vaticano – Vatican News, com comentários em português e português-brasileiro, e seguindo o seguinte link de YouTube:



https://www.youtube.com/live/hnyoMlMMCQ0