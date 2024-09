Em Romaria: conversa com o missionário Redentorista José Ulysses

Hóspede da Rádio Vaticano e do Programa Em Romaria o missionário José Ulysses que fala entre outras coisas sobre a acolhida dispensada aos fiéis no Santuário de Aparecida.

Silvonei José – Vatican News



O jeito acolhedor do Missionário Redentorista José Ulysses da Silva esconde a identidade de um homem determinado.



Filho mais velho de um servente e de uma costureira, Padre Ulysses nasceu no dia 16 de novembro de 1943, em Cachoeira Paulista, São Paulo.

Com seis irmãos mais novos em casa, ele precisou começar a trabalhar cedo. Já foi engraxate, entregou marmita para operários, fazia pequenos serviços e, bom filho que sempre foi, ajudava a mãe com o dinheiro que ganhava.

Mas a vida religiosa não demorou para entrar na vida dele. Foi coroinha na igreja que frequentava e aos 11 anos de idade já sabia que seria seminarista. "Quando fui para uma romaria em Aparecida do Norte, no estado de São Paulo, com os meus pais, eu conversei com algumas freiras e elas fizeram a clássica pergunta: 'O que você quer ser quando crescer?', e eu, sem saber que não iria crescer tanto, respondi que queria ser seminarista", fala o espirituoso missionário.

Como uma pessoa que possui todo o bem no coração, padre Ulysses queria ganhar o mundo e sair em missão, daí a escolha pela Congregação Redentorista. "A vida de um missionário é feita de surpresas", revela.

Com a simplicidade característica de um sacerdote, ele diz "já tive praticamente todos os cargos na minha congregação missionária, mas é bom que a gente exerce o cargo, passa, e você volta a ser missionário do povo. O mais gostoso ainda é sentar ali no confessionário, ficar escutando histórias trágicas, edificantes e algumas vezes até bem cômicas. É bom demais ter essa proximidade, isso preenche bem a minha vida e me satisfaz".

Ouça a conversa que Silvonei José teve com o padre Ulysses.

