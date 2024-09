Religiosa colombiana na Indonésia: vivemos a fé com esperança e tolerância

A Irmã Ana Emilce Parra, no âmbito da visita do Papa Francisco ao país, destaca a atmosfera de harmonia e tolerância entre as religiões: “há uma convivência respeitosa”.

Johan Pacheco - Jacarta

A Igreja na Indonésia também conta com a presença de missionários latino-americanos. A Irmã Ana Emilce Parra, natural da Colômbia e pertencente à Congregação das Servas de Maria, está realizando um trabalho missionário na Ilha de Flores, onde dirige a formação cristã de jovens e comunidades. “Aqui com muita alegria, com muita esperança, é lindo ver os jovens, com que alegria, com que emoção eles acompanham a visita do Papa”, diz a religiosa descrevendo como os moradores locais vivenciam a visita do Papa Francisco.

Na cerimônia de boas vindas, na quarta-feira (04/09), o Papa Francisco deixou uma mensagem no livro de honra dos visitantes no Palácio Presidencial Istana Merdeka, transmitindo uma bênção ao povo indonésio: “imerso na beleza desta terra, um lugar de encontro e diálogo entre diferentes culturas e religiões, desejo que o povo indonésio cresça na fé, fraternidade e compaixão. Que Deus abençoe a Indonésia”.



Comentando as primeiras atividades do Papa Francisco, a missionária também descreve a situação inter-religiosa na Indonésia com a palavra “tolerância”, referindo-se ao respeito e à convivência comum dos muçulmanos, e que são a maioria no país, com as religiões minoritárias, incluindo a católica: “há uma convivência respeitosa entre as duas religiões e as outras também. Há uma convivência respeitosa entre as duas religiões e as outras também". “A tolerância, a harmonia e a fraternidade intercultural e inter-religiosa são vividas no dia a dia e em todos os campos”, diz a Ir. Ana Emilce Parra. A religiosa, como missionária na Indonésia, agradece ao Papa por sua visita apostólica:

“Muito obrigada, de fato, do fundo do meu coração por ter colocado seus olhos neste país, porque é muito, muito difícil e muito complicado vir a este lugar. Eu o admiro porque se é tão difícil para alguém que é relativamente jovem chegar aqui, agora ele está em uma cadeira de rodas, realmente só a graça de Deus.”

Finalmente, a missionária colombiana espera que os frutos desta visita do Papa Francisco permitam o crescimento das “testemunhas do Evangelho e que continuem anunciando o amor de Deus em todos os lugares”. A Irmã Ana Emilce Parra e a Congregação Servas de Maria estão realizando uma missão pastoral e de evangelização na Ilha de Flores, na Indonésia.