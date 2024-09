Dividido em quatro capítulos o E-book oferece sugestões de trabalhos a serem desenvolvidos com crianças, adolescentes e jovens, podendo também ter seu contexto adaptado para exposições familiares e nos vários contextos universitários.

Vívian Marler / Assessora de Comunicação do regional Norte 2



Foi lançado no último dia 28 de agosto, no Regional Norte 2 (Pará e Amapá) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, em Belém, o E-book ‘COP30 Nas Escolas: Amigos da Casa Comum’, que possibilitará a comunidade escolar de refletir sobre a importância da COP30 na Amazônia e no Mundo.



O E-book, elaborado pela Pastoral da Educação, apresenta a importância da Amazônia na vida das pessoas de todo o planeta e para o povo que por aqui vive e ganha o pão cotidiano, e como missão percebe, como disse o Papa Francisco, que a Amazônia é um todo plurinacional interligado, um grande bioma partilhado por diversos países, dentre os quais está o Brasil.

Dividido em quatro capítulos o E-book oferece sugestões de trabalhos a serem desenvolvidos com crianças, adolescentes e jovens, podendo também ter seu contexto adaptado para exposições familiares e nos vários contextos universitários.

No primeiro capítulo dedicado a educação infantil, crianças de 3 a 5 anos irão observar junto com seus familiares a contínua aceleração das mudanças na humanidade e no planeta, possibilitando-os uma compreensão e, expressando ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias com a natureza de modo que consigam identificar, reconhecer os seus papéis como cidadãos cristãos no mundo de hoje, vindo de casa o zelo e cuidado pela casa comum. Proporcionando reflexões sobre este tema, e estimulando assim os sentimentos de respeito, empatia cooperação e doação.

Regional Norte 2 lança E-book ‘COP30 nas escolas: Amigos da Casa Comum’

O segundo e o terceiro capítulo irão trabalhar o ensino fundamental dividido em duas partes. No segundo capítulo voltado para os anos iniciais, as atividades irão se fixar no ‘Cuidado com a Casa Comum’ e no ‘Novo Estilo de Vida’, despertando a valorização de todas as espécies do planeta e do homem do campo, da cidade, dos rios e florestas. O terceiro capítulo, irá sensibilizar os alunos dos anos finais do ensino fundamental, quanto ao lugar de cada pessoa no mundo, no sentimento de pertencimento e cuidado com a Casa Comum, fazendo-os enxergar sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente.

O ensino médio está presente nas atividades do quarto capítulo onde os alunos dentro de uma faixa etária de 15 a 18 anos, experimentam uma fase complexa da vida, a adolescência. Pensando assim, o contexto, a análise e a avaliação critica junto as relações das sociedades com a natureza e seus impactos econômicos e socioambientais, irão leva-los a propor soluções que respeitem e promovam a consciência e a ética socioambiental, e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global.

Dom Vital Corbellini, bispo referencial para a Educação no regional Norte 2 e bispo da diocese de Marabá, em seu discurso, fala da doação, do amor que todos tem que ter uma para com os outros, e a Deus “estamos passando por mudanças climáticas muito fortes, ocorrendo secas, incêndios na natureza, muitas das vezes até criminosos, muita fumaça, e também enchentes, destruições de casas, de modo que é preciso assumir outras ações objetivas para que a natureza seja amada, assumida por todos nós. As pessoas viverão melhor, sobretudo os pobres e os necessitados por uma mudança de ações em favor do bem comum da natureza. Por isso o e-book será utilizado nas escolas para que os educandos, educandas e também aos educadores e educadoras ensinam a todos uma educação diferente, de respeito, de amor para com a natureza e com o Criador do Universo, Deus Uno e Trino”

Para o secretário do escritório de articulação da Repam/COP30, Eduardo Soares através da didática colocada no material lançado os alunos irão ter fácil acesso aos ensinamentos “esse e-book irá ensinar brincando as crianças que estão iniciando na escola e seus colegas das demais séries, irá educá-las no sentido de incentiva-las a ajudar na busca da mudança climática, ensinando-as e apresentando a elas a importância na natureza, das pessoas e em especial da nossa Amazônia”.

Para Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém o e-book será de grande importância para os professores “este e-book será de grande importância para que os professores possam desenvolver atividades relacionadas ao meio ambiente, ecologia integral e transmitir as sugestões da Laudato Si, um instrumento que pode e deve ser utilizado e divulgado em todas as instituições educacionais ou não”, disse Dom Paulo.

Para Lady Anne de Souza, coordenadora da Pastoral da Educação, do Regional Norte 2 da CNBB e uma das organizadoras do E-book o trabalho desenvolvido é muito importante para a área educacional “O E-book possibilitará a comunidade escolar refletir sobre a importância da COP 30 no chão da escola e principalmente o cuidado com a casa comum. O E-book foi elaborado para os segmentos da educação infantil, anos iniciais, até os anos finais do ensino médio. Assim como, os planos de aula são a partir da BNCC [Base Nacional Comum Curricular] em diálogo com Laudato Si [encíclica do Papa Francisco publicada em 2015], Pacto Educativo Global e Querida Amazônia [Exortação Apostólica pós-sinodal publicada em 2019]”, explicou a coordenadora, que continuou.

“Objetivo de promover reflexões no cuidado a Casa Comum, do ambiente, dos povos da Amazônia nas escolas. O trabalho foi uma realização com autores paraenses que criaram propostas de plano de aula para estudantes do ensino infantil, fundamental e médio. Com inspirações significativas a nossa Igreja que está a frente nesse cuidado com a Casa Comum”, finalizou.

Estiveram presentes no lançamento padre Renilson Macedo de Sousa – coordenador Pastoral do Regional N2 e Ruy Martini – gerente comercial regional da Editora SM Educação, e convidados.

Dicionário

Laudato Si’ é uma encíclica do Papa Francisco publicada em maio de 2015. Ela trata do cuidado com o meio ambiente e com todas as pessoas, bem como de questões mais amplas da relação entre Deus, os seres humanos e a Terra.

Pacto Educativo Global O Pacto Educativo Global é uma iniciativa do Papa Francisco para renovar a educação em todo o mundo. O objetivo é formar pessoas comprometidas com a construção de um mundo mais justo, pacífico e sustentável. O Papa Francisco defende que todas as pessoas, instituições, igrejas e governos devem priorizar uma educação humanista e solidária como forma de transformar a sociedade. Propondo uma aliança entre todos os setores da sociedade, em especial as instituições de ensino, para formar pessoas maduras e livres.

Querida Amazonia é uma Exortação Apostólica, um documento feito a partir da realização da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica, realizado em 2019, no Vaticano. O documento possui cinco capítulos que pede uma conversão em seus diferentes significados: integral, pastoral, cultural, ecológica e sinodal.