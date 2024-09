A reconstrução da Catedral de Notre-Dame de Paris

O gigantesco canteiro de obras da catedral será concluído nos próximos meses. A Notre-Dame de Paris reabrirá suas portas na noite de 7 de dezembro para receber o retorno dos fiéis. Três meses antes desse prazo, o arcebispo de Paris, dom Laurent Ulrich, concordou em ser nosso guia entre os andaimes e os operários que ainda estão trabalhando no local.

Jean Charles Putzolu - enviato especial a Paris

Em 15 de abril de 2019, foi provavelmente um curto-circuito na estrutura de madeira que causou o gigantesco incêndio na Catedral de Notre-Dame em Paris, na França. Os bombeiros lutaram contra as chamas por 15 horas. Quando o incêndio foi contido, o quadro parecia grave. O colapso da torre perfurou a abóbada. A estrutura de madeira foi parcialmente carbonizada, a cobertura de chumbo derreteu. A estabilidade da catedral estava ameaçada.

Já no dia seguinte, a mobilização foi global. Em apenas alguns dias, foram coletados 846 milhões de euros em doações. 340 mil doadores de 150 países enviaram uma mensagem clara: a Notre-Dame de Paris precisa ser reconstruída. Desde então, teve início uma aventura humana e tecnológica. O Estado francês, proprietário do edifício, comprometeu-se em reconstruir a catedral em cinco anos. A aposta foi ganha. A Notre-Dame será reaberta para os fiéis em 7 de dezembro.

O “formigueiro"

Para realizar essa reportagem, filmar e se deslocar dentro de uma catedral ainda em construção, foram necessárias autorizações específicas do órgão público “Rebâtir Notre-Dame” - criado especificamente para a reconstrução do edifício - a fim de respeitar as normas de segurança e saúde, mas, acima de tudo, o trabalho de companheiros nesse “formigueiro” de operários, onde cada fase foi meticulosamente pensada e organizada para atingir o objetivo de reabertura em dezembro de 2024.

Um guia excepcional

Ao nosso lado, um guia excepcional era ninguém menos que dom Laurent Ulrich. Vestindo uma roupa de trabalho e um capacete de segurança, o arcebispo de Paris gentilmente se ofereceu para a visita. Junto com ele, não queríamos discutir os aspectos puramente técnicos da reconstrução, que certamente têm sido um desafio a cada minuto, mas sim nos concentrar na aventura humana, no compromisso e também nos aspectos espirituais da reconstrução. “É uma aventura de imensa cooperação, de imensa colaboração”, diz dom Ulrich, impressionado com "o imenso sorriso geral em todos os rostos das pessoas que trabalham" nesse canteiro de obras. Um pensamento vai para as excelentes empresas selecionadas e a valiosa experiência dos colegas de equipe.

Um desafio brilhantemente enfrentado

No topo do andaime que envolve o edifício, o “chefe” do local mostra seus companheiros trabalhando no telhado e fala sobre o desafio estabelecido pelo presidente francês, que se comprometeu com um prazo de cinco anos para reconstruir a Notre-Dame. “É um desafio organizacional, para implementar tudo, todos e todas as categorias profissionais. E também é um desafio humano. É uma incrível aventura humana que está em jogo. Uma aventura coletiva, uma equipe, um conjunto de habilidades”, diz Philippe Jost.

A expectativa e a impaciência dos parisienses

Dom Ulrich foi nomeado arcebispo de Paris em 2022 pelo Papa Francisco. O canteiro de obras estava em seu terceiro ano. Com exceção de algumas missas celebradas ou concelebradas na Notre-Dame antes de sua nomeação, ele ainda não tomou posse oficialmente do local e, desde o incêndio, a maioria das celebrações foi realizada na Igreja de Saint Sulpice.

Portanto, dentro de si mesmo, o bispo dos parisienses é animado por uma sábia impaciência, amplamente compartilhada com seus paroquianos: “eu os convidei, antes de tudo, a esperar, na esperança do que estava prestes a acontecer, a fim de colocar todo o povo de Deus na expectativa de algo magnífico”. Nesse sentido, a catedral de 7 de dezembro de 2024 será bem diferente da catedral de 14 de abril de 2019, um dia antes do incêndio.

“Eu sempre disse às pessoas que me pediram: 'tragam-nos de volta a catedral como a conhecemos', que eu não farei isso. Não poderei fazer isso porque ela adquiriu cores que não tinha até agora”. O contraste será, de fato, gritante entre as lembranças de muitas pessoas de uma catedral escurecida pelo tempo - pela fumaça das velas, pelas muitas visitas ao longo de seus 8 séculos de existência - e as cores vivas e brilhantes da pedra, das pinturas, dos afrescos limpos. “Não olhem apenas para as pedras magníficas”, disse o arcebispo a seus fiéis, ”não se esqueçam de que isso é um presente de Deus e um presente para Deus. Não se esqueçam de que os homens fizeram humildemente o que Deus lhes pediu para mostrar a fé católica. Portanto, não estamos orgulhosos do que foi feito. Somos simplesmente gratos”.

O respeito pela habilidade das empresas

Todas essas mãos precisas e habilidosas merecem respeito e admiração. Aos mais de 2 mil operários que trabalharam nesse canteiro de obras, dom Ulrich dedicará um momento de atenção na reabertura: “percebemos que, para eles, esse canteiro de obras não era algo trivial. [...] O que eles fazem é sempre um pouco extraordinário. Trabalhar com tanta precisão, com tantas técnicas diferentes para encontrar o espírito do lugar. Aqui, acho que é algo muito maravilhoso tê-los visto trabalhar”. Um ato de fé essa reconstrução, é “um verdadeiro ato de graça”, diz Laurent Ulrich.

Um ato de fé

Essa reconstrução “é um verdadeiro ato de graça”, continua o prelado. “Um ato de fé” porque ”foi preciso muita fé para dizer que ela seria feita em 5 anos. Foi preciso muita fé, no dia seguinte ao desabamento da torre, para dizer que a torre voltaria ao lugar. Foi preciso muita fé para pensar que em tão pouco tempo ela estaria de volta aqui, tanto para celebrar o mistério de Cristo quanto para receber milhares de peregrinos ou visitantes todos os dias, como antes, e até mais do que antes, já que se espera que o número aumente".

Permanecerá em nossos corações

O fato de o canteiro de obras ter um caráter inesquecível para todos os que trabalharam nele é óbvio para Philippe Jost: “para mim e para todos os artesãos e operários que trabalharam neste canteiro de obras, é algo único que nos marcará para sempre. E veremos esta catedral pensando em todos esses momentos que vivemos no canteiro de obras, esses momentos magníficos [...] que teremos vivido e que realmente permanecerão presentes em nossa memória e em nossos corações”.

Para dom Ulrich, também, a emoção é grande: “os dias da reabertura serão dias de grande alegria, mas também de grande simplicidade e grande interioridade. Essa alegria não deve ser uma alegria de festa pagã, de celebração excessiva. Deve ser simplesmente a alegria de uma cidade inteira que encontra seu coração aqui e que sabe que Notre-Dame é o lugar onde todos podem vir para se encontrar. Todos podem vir para se reunir, todos podem encontrar a força para sua vida”.