Os programas da Caritas nos países asiáticos visitados pelo Papa

Na Indonésia, Papua-Nova Guiné e Timor-Leste, a Igreja Católica fornece 25% da assistência aos pobres. O diretor local afirma: "A visita de Francisco é um símbolo de esperança e, sem dúvida, uma feliz celebração de tudo o que alcançamos".

Vatican News

Indonésia, Timor-Leste e Papua Nova Guiné, três dos países que estão no itinerário da visita apostólica do Papa Francisco, são também locais de alguns dos projetos da Caritas Austrália. Nesses países, a Igreja Católica fornece 25% da assistência à saúde, com picos de até 40% em algumas áreas rurais, abrangendo também educação e proteção, independentemente da fé das pessoas.

A celebração de uma família global

“A visita do Papa Francisco é um símbolo de esperança e, sem dúvida, uma vibrante celebração de tudo o que alcançamos como família global e de tudo o que podemos alcançar através da compaixão e da colaboração”, explicou Dan Skehan, diretor de programas da Caritas Austrália, em um comunicado. “Temos o privilégio de visitar muitas comunidades sustentadas pela generosidade dos católicos”, destacou Skehan. “Somos sempre surpreendidos pelo calor com que somos recebidos, pois pessoas de todas as origens reconhecem de coração o apoio duradouro da Igreja no esforço de ajudar as comunidades a sair da pobreza.”

Acesso à água e proteção às mulheres

Na Papua Nova Guiné, onde cerca de um quarto da população é católica, a Caritas Austrália colabora com os Catholic Church Health Services (CCHS) na modernização de instalações antigas, incluindo a instalação de água corrente limpa e eletricidade, melhorando assim os resultados de saúde para aqueles que vivem em áreas rurais. Em Timor-Leste, onde 97% da população é católica, está em andamento um programa de proteção que inclui abrigos para mulheres que fogem da violência e apoio prático, como financiamentos e empréstimos para o início de pequenas empresas, e iniciativas de prevenção.

Na Indonésia, a Caritas Austrália apoia, entre outros, o projeto de desenvolvimento econômico e de saúde "Laz Harfa", que visa ajudar as famílias vulneráveis a aumentar sua renda e a se tornarem economicamente mais estáveis. Além disso, o projeto auxilia na melhoria do acesso à água potável e aos serviços sanitários. No comunicado, a Caritas Austrália destaca que apoia iniciativas locais em 36 países, por meio das quais, no último ano, ajudou 760 mil pessoas necessitadas. A Caritas Austrália faz parte da confederação Caritas Internationalis, composta por mais de 160 membros que trabalham em campo na maioria dos países do mundo.