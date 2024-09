Programa Em Romaria: a Ordem dos Clérigos Regulares (Teatinos)

No Programa Em Romaria desta semana conversamos com padre Lucas Gobbo, CR Secretário Provincial dos Teatinos do Brasil, e com Felipe Zangari – Signis Brasil.

Silvonei José - Vatican News



Recebemos em nossa Redação alguns sacerdotes brasileiros teatinos que se encontram em Roma e que neste sábado (14/09) serão recebidos em audiência pelo Santo Padre, no Vaticano.



Na conversa com padre Lucas um pouco da história e do carisma dessa Ordem, bem como a sua atuação em vários países do mundo, entre os quais o Brasil.

Com o Felipe foi sobre a Signs e o trabalho de comunicação com as rádios de todo o Brasil.

Ouça o Programa em Romaria desta semana:

Teatinos



A Ordem dos Clérigos Regulares (Teatinos) é um Instituto clerical de Vida Consagrada Religiosa, que nasceu no dia 14 de setembro de 1524. Nesse dia, João Pedro Carafa, Caetano Thiene, Bonifácio de’Colli e Paulo Consiglieri, quatro homens de fé, comprometidos com o desejo de reformar a Igreja «na cabeça e nos membros», emitem sua profissão religiosa ante o Delegado Pontifício para este efeito, Mons. João Batista Bonciano, bispo de Caserta.

Sacerdotes teatianos visitam a Rádio Vaticano

Esse ato encerra um processo iniciado certo tempo atrás quando o sacerdote e jurisconsulto Caetano Thiene se estabeleceu novamente em Roma (1523) e continuou atuando no Oratório do Divino Amor romano. Neste contexto, fez uma profunda amizade com outro membro deste Oratório, João Pedro Carafa, bispo de Chieti ?cidade que, em latim, se denomina Theate e que dá o nome à nossa Ordem «Teatina»? e arcebispo di Brindisi, ademais de examinador do clero romano por vontade do papa Clemente VII.

Os dois clérigos vinham desenhando estes projetos de renovação eclesial, tendo como eixo referencial a disciplina clerical. A ideia-mãe era a formação de um grupo de sacerdotes bem consolidado, ainda que fosse pequeno, que pudesse ser figura e modelo para a vida dos eclesiásticos. Este é o princípio que rege nosso carisma religioso.

Sacerdotes teatianos visitam a Rádio Vaticano

As Teatinas, “Sem outra regra além do Amor”



No mesmo ano de 1547, em que “subia” ao céu São Caetano, (quando ofereceu sua vida pela paz da cidade de Nápoles), nascia naquela mesma cidade Úrsula Benincasa.

Com uma personalidade sensível e sonhadora, um dia, Úrsula reuniu um grupo de amigas e familiares com quem estabeleceu uma comunidade de vida consagrada, vivendo em um convento localizado no Monte Sant´Elmo, sempre naquela cidade de Nápoles. Possuíam como objetivo espiritual e apostólico, o desejo de dedicar-se à contemplação das realidades divinas e ajudar as jovens napolitanas a crescerem como mulheres livres e bem preparadas para uma vida cristã.

A Congregação das Religiosas Teatinas da Imaculada Conceição foi fundada pela Venerável Úrsula Benincasa no ano de 1583, em Nápoles (Itália), movida por um único desejo: “A glória de Deus e a salvação das almas”.

Ainda hoje e sempre Iluminadas pelo testemunho de sua fundadora, a Congregação busca viver o lema que inspira suas obras e reflete o verdadeiro ideal cristão para todos os tempos: “Sem outra Regra além do Amor”.

Nossas Constituições dedicam a primeira parte do capítulo VII, à nossa relação fraterna com as religiosas teatinas e afirmam, em particular, que “a Ordem dos Clérigos Regulares e as Religiosas Teatinas da Imaculada Conceição, unidos de maneira peculiar por uma comunhão espiritual, formam-se dentro da Santa Mãe Igreja como uma família religiosa mais ampla, estreitamente ligada pelos laços de caridade e tradição ”, Const. CC.RR., art. 94

Isso nos convida a cada vez mais, avançar no cultivo dessas relações fraternas, a fim de estabelecer pontos de colaboração, que incentivem a assistência mútua no trabalho apostólico, para que esse espírito de solidariedade possa se cristalizar em um sinal claro e tangível de unidade eclesial.

Silvonei José com Felipe Zangari

SIGNIS Brasil

Fundada em 02 de dezembro de 2010 e com sede em São Paulo (SP), a SIGNIS Brasil é uma Associação de Comunicação Católica reconhecida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Filiada à SIGNIS Mundial e a SIGNIS América Latina e Caribe (ALC), tem como lema: “ A comunicação por uma Cultura de Paz. ”

Sua principal missão é animar, unir e congregar profissionais e meios de comunicação católicos para a formação de comunicadores, de forma que possam vivenciar seu carisma através da sinodalidade, em vista de objetivos comuns.

Organizada pelos setores de rádio, tv, impressos e digitais, educomunicação e pesquisa; e jovens. Seus trabalhos e atividades de comunicação são orientados pela Doutrina Social da Igreja e possuem foco nas áreas de cinema e espiritualidade, o Bem Viver, a Cultura de Paz, defesa dos meios comunitários e a liberdade de expressão.

Missão

Animar, unir e congregar profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do país e formar comunicadores para que vivenciem seu carisma em sinodalidade, a partir de projetos comuns.

História

Iniciada em 2001 com a convergência das associações católicas anteriores, relativas à imprensa, cinema e vídeo, rádio, televisão e profissionais da comunicação, Signis é uma associação católica internacional, com reconhecimento Pontifício.

O nome SIGNIS não é uma sigla, mas constitui-se da palavra Signo que significa sinal e Ignis, fogo. Portanto, move-se como sinal sob a força do Espírito Santo. Esta Associação mundial se organiza por continentes: América do Norte, América Latina e Caribe, Pacífico, Europa, África e Ásia. A SIGNIS tem sede mundial em Bruxelas, conta com membros em 100 países e contatos em tantos outros.

Representa a mídia católica em várias organizações e instituições governamentais e não governamentais. No Brasil sua atuação teve início em 2010 e sua sede está localizada na cidade de São Paulo/SP.