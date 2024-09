Preparar o coração para o Sínodo

Os trabalhos têm início no dia 2 de outubro e se encerram no dia 27 do mesmo mês. Para acompanhar este Sínodo, propomos 3 atitudes que podem ser de grande ajuda.

Bruno Franguelli, sj



Estamos às vésperas do início da segunda sessão da XVI Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. A partir de 2 de outubro até o dia 27 do mesmo mês, O Papa Francisco, juntamente com outros bispos, padres, religiosos e leigos estarão reunidos para partilhar e discutir temas cruciais para a evangelização nos próximos tempos. O Sínodo surgiu principalmente a partir do Concílio Vaticano II, justamente para adaptar as reformas que o Concílio aprovou às novas realidades. Sabemos que o Sínodo é apenas consultivo, isto é, só o Papa pode decidir. É neste sentido que o Papa Francisco desejou ampliar sua escuta e reunir não somente os bispos, mas também representantes de todos os batizados. Por isso, é muito importante que cada batizado se sinta envolvido de algum modo neste grande acontecimento da Igreja e o acompanhe de coração aberto. Para acompanhar este Sínodo, propomos 3 atitudes que podem ser de grande ajuda:



1- Orar pelo Sínodo



O início do Sínodo é precedido por dois dias de retiro. Justamente porque não se trata de uma reunião de opiniões, mas da escuta de Deus e das moções que o Espírito suscita no coração de cada um dos participantes. Neste sentido, é muito importante orar pelo Sínodo, pelo Papa e por todos os seus participantes. A oração pessoal e comunitária, através de Missas e outras celebrações por esta intenção nas paróquias e movimentos são um grande testemunho de amor e comunhão com o Sucessor de Pedro e com toda a Igreja.



2- Informar-se corretamente



Sabemos que as notícias veiculadas tanto pela mídia tradicional quanto através das redes sociais estão recheadas de polêmicas, provocando, muitas vezes, divisões, mau entendidos e desinformação. É importante não se deixar desencorajar e, para isso, é imprescindível acompanhar o Sínodo através dos canais oficiais do Vaticano. Informar-se corretamente é importantíssimo para também poder defender o Papa e a Igreja com firmeza, mas também com respeito e paciência.



3- Acolher a novidade do Espírito



Engana-se gravemente quem acredita e divulga que o Sínodo ou o Papa Francisco desejam alterar a doutrina da Igreja. Muito pelo contrário, o Sínodo deseja prosseguir com a viva e legítima Tradição da Igreja recebida dos apóstolos e propagá-la nos nossos tempos de modo mais eficaz e eficiente. Neste sentido, é preciso de fé e confiança no Espírito Santo que trabalha na Igreja e que aponta novos caminhos para que o Evangelho seja vivenciado com toda a sua potência primeiramente entre os próprios batizados e, depois, seja transbordado no mundo. Para isso, o Sínodo certamente tocará em temas sensíveis e que muitas vezes causam certa divergência de opiniões. Mas é preciso acalmar os ânimos e tranquilizar-se. Para isso, vale o conselho de Santo Inácio de Loyola: “Devemos crer que entre Cristo Nosso Senhor e a sua Igreja, sua esposa, é o mesmo Espírito que nos governa e orienta para a saúde de nossas almas” (Exercícios Espirituais n.365).