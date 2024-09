Livro "Amizade", do cardeal Tolentino, é o vencedor do Prêmio Giordano

O livro “Amizade”, do cardeal Tolentino, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, é o vencedor da 12ª edição do prêmio que leva o nome do arcebispo de Nápoles. O segundo lugar ficou com o livro “Mataram também as crianças”, de Pe. Paweł Rytel-Andrianik, responsável pela seção polonesa da Rádio Vaticano, e Manuela Tulli, correspondente vaticana da ANSA. Terceiro lugar para “João XXIII e Paulo VI” de Marco Roncalli.

Vatican News

Será o arcebispo de Nápoles, dom Domenico Battaglia, presidente do Prêmio cardeal Michele Giordano, quem premiará os vencedores da 12ª edição do reconhecimento intitulado ao purpurado lucaniano, por dezenove anos à frente da arquidiocese napolitana. A cerimônia terá lugar no sábado, 21 de setembro de 2024, às 16h00, em Nápoles, na Basílica da Incoronata Madre del Buon Consiglio (via Capodimonte, 13).

Também estarão presentes no evento o cardeal Crescenzio Sepe, arcebispo emérito de Nápoles, e o arcebispo Piero Marini, presidente emérito do Pontifício Comitê para os Congressos Eucarísticos Internacionais. O reconhecimento conta com o patrocínio da Arquidiocese de Nápoles e da Ordem dos Jornalistas da Campânia.

Os vencedores

Amicizia (Piemme), do cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé, é o livro vencedor da 12ª edição do Prêmio cardeal Michele Giordano. O segundo lugar ficou com o volume Uccisero anche i bambini (Ares) de Pe. Paweł Rytel-Andrianik, responsável pela redação polonesa da Rádio Vaticano – Vaticano News, e Manuela Tulli, correspondente vaticana da ANSA.

Terceiro lugar para o texto João XXIII e Paulo VI (Morcelliana) do historiador Marco Roncalli. Prêmio especial ao volume Teologia na relação (Città Nuova) de padre Alessandro Gargiulo, professor de teologia trinitária na Pontifícia Faculdade Teológica do Sul da Itália, Seção San Tommaso, pároco de Maria SS. do Buon Rimedio do distrito de Scampia e decano do VIII decanato da Arquidiocese de Nápoles.

Menções especiais

Menções especiais os livros Comunicare l'invisibile (New Media, de Ciro Biondi, responsável pelo departamento de comunicação da Caritas diocesana de Pozzuoli, e O Papa da coragem e da fé (Ancora), de Mimmo Muolo, correspondente do Vaticano e vice-chefe da Equipe editorial romana de Avvenire, o jornal dos bispos italianos.