Polônia: a Caritas em ação entre as vítimas das enchentes

Desde os primeiros dias da crise ambiental, as Caritas diocesanas estão intervindo para ajudar as pessoas afetadas nas áreas inundadas. As regiões mais devastadas incluem as dioceses de Legnica e Świdnica, onde a ajuda está chegando de outras dioceses. No domingo, 22 de setembro, será realizada uma coleta nacional em favor das vítimas.

Tomasz Zielenkiewicz

A Caritas Polônia já forneceu a primeira parte da ajuda de emergência: 200 mil złoty (cerca de 50 mil euros), destinados aos centros da Caritas nas áreas afetadas pelas enchentes. A própria Caritas da Polônia lançou uma campanha de arrecadação de fundos em seu site www.caritas.pl. O organismo informou que também é necessária assistência material urgente, especialmente de empresas, devido a grandes quantidades. Entre os itens necessários estão desumidificadores, água potável, geradores, pás, carrinhos de mão, botas à prova d'água, produtos de higiene e alimentos de longa duração.

A Caritas nas dioceses de Opole, Świdnica, Bielsko-Żywiec e Legnica está em contato com as autoridades que coordenam a assistência nacional. Os primeiros transportes sairão dos escritórios da Caritas nas dioceses de Świdnica e Legnica na próxima terça-feira (24/09).

A Igreja na Polônia ajuda e reza pelas vítimas das enchentes (foto Caritas da Polônia)

Dia de coleta de ajuda

Em resposta a um apelo do presidente da Conferência Episcopal Polonesa, arcebispo Tadeusz Wojda, uma coleta será realizada nas igrejas polonesas no domingo, 22 de setembro, para ajudar as pessoas afetadas pelas enchentes. “Quero expressar nossa solidariedade com aqueles que passaram por esse drama, mas também assegurar-lhes que não estão sozinhos. Rezamos por eles, os apoiamos espiritualmente, mas também queremos ajudá-los materialmente. A Caritas da Polônia, que está coordenando a assistência em nome da Igreja polonesa, já começou a fornecê-la”, disse o arcebispo Wojda em mensagem publicada on-line. Ele fez um apelo à generosidade: “a água, após fortes chuvas, inundou muitas casas, escolas, jardins de infância e hospitais. Muitas casas e prédios públicos foram destruídos e toda a infraestrutura rodoviária também foi severamente danificada”.

Os voluntários da Caritas da Polônia ao organizar o material doado (foto Caritas da Polônia)

A contagem dos danos

Até o momento, não se sabe quantas igrejas, conventos, capelas e cemitérios católicos foram atingidos pela força das águas, mas sabe-se que o convento dos frades franciscanos em Kłodzko e a igreja local de Nossa Senhora do Rosário estão entre os mais afetados. “Nosso convento e nossa igreja foram inundados. A água”, escreveram os frades no site do convento, ”atingiu o teto do andar térreo do convento, na igreja a água atingiu a altura do ambão, e do prédio paroquial só se vê o telhado. A parede do convento foi destruída pela correnteza do rio. A água quase atingiu o nível da enchente do século de 1997”.

Refeitórios para moradores em situação de rua

A Caritas da diocese de Świdnica também está ajudando os desabrigados, administrando refeitórios que ficam abertos 24 horas por dia. A Caritas da diocese de Opole também iniciou uma assistência semelhante. As refeições preparadas nos refeitórios de Racibórz e Nysa são distribuídas às vítimas das enchentes. Os voluntários e funcionários da Caritas fornecerão água potável, pão, alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal em locais como Głuchołazy e as áreas vizinhas de Nysa, Prudnik, Moszczanka, Łąka Prudnicka e outras.