Pastoral da Criança celebra 40 anos de trabalho no sul do Brasil

"O combate pela imortalidade infantil é um sinal de que essa obra é de Deus, pois essas ações sobre nutrição, saúde, educação, cidadania e espiritualidade é uma resposta de um compromisso pela vida, foi um dos aspectos destacados em sua homilia pelo bispo referencial da Pastoral da Criança no RS, Dom Odair Miguel Gonsalves dos Santos .

Por Pe. Gerson Schmidt*

No dia 31 de agosto, a Pastoral da Criança do Regional Sul 3 da CNBB celebrou os 40 anos de história e de serviço à vida em terras gaúchas. O evento aconteceu no Santuário Diocesano de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha RS, na Diocese de Caxias do Sul, reunindo lideranças das 18 dioceses e arquidioceses do Estado do Rio Grande do Sul. Em torno de 1.300 integrantes da Pastoral participaram da alegre comemoração na Serra Gaúcha.

O momento festivo teve início com a acolhida de Dom Carlos Romulo Gonçalves e Silva, bispo da Diocese de Montenegro/RS, atual secretário dos bispos do Regional Sul 3 da CNBB. "Hoje é dia de festa, dia de agradecer o dom, o sim, a missão de cada uma de vocês que se dedicam a ajudar que nossas crianças tenham vida plena", disse. Participaram desse evento a Coordenadora Nacional, Maria Inês Monteiro de Freitas, a Coordenadora Estadual Nilva Canuto Libardi, a Coordenadora da Diocese de Caxias do Sul, Lúcia Maria David Rombaldi e Doracelia Melo dos Santos; sacerdotes, diáconos, familiares dos líderes e visitantes do santuário. A coordenadora Estadual, Nilva Libardi, disse a todos: "não tenho palavras para descrever o sentimento desse grande dia de celebração. Hoje é dia de celebrar o dom da vida e da vocação de vocês, líderes e coordenadoras".

A programação iniciou na avenida Dom José Barea com uma caminhada rumo ao Santuário, onde Dom Odair Miguel Gonsalves dos Santos, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre e referencial para a Pastoral da Criança do Estado do Rio Grande do Sul, presidiu a celebração eucarística, concelebrada por Dom José Gislon, bispo da Diocese de Caxias do Sul, como anfitrião, concelebrada por sacerdotes oriundos das diversas dioceses do Estado. Na procissão de entrada, cada diocese se fazia representar com o banner de identificação.

Na procissão de entrada, cada diocese se fazia representar com o banner de identificação.( Foto: Felipe Padilha - jornalista e coordenador da Pastoral da Criança da Diocese de Caxias do Su)l

O reitor do santuário de Caravaggio, Pe. Ricardo Fontana, deu boas-vindas a todos os romeiros e lideres da Pastoral. Após a celebração eucarística, reuniram-se no salão para confraternização e resgate da história ao longo destes 40 anos. Deus fez abençoar o rico trabalho realizado pela Pastoral da Criança do Estado do Rio Grande do Sul.

Na homilia, Dom Odair falou da importância no combate à mortalidade infantil e lembrou Zilda Arns Neumann, irmã de Dom Paulo Evaristo Arns, fundadora da Pastoral da Criança, em 1983. Formada em medicina pela Universidade Federal do Paraná, em 1959, aprofundou-se em saúde pública, pediatria e sanitarismo, visando a salvar crianças pobres da mortalidade infantil, da desnutrição e da violência em seu contexto familiar e comunitário. Dra. Zilda, em 2004, recebeu da CNBB outra missão semelhante: fundar e coordenar a Pastoral da Pessoa Idosa. Dra. Zilda Arns Neumann recebeu o título de Cidadã Honorária de 11 estados e 37 municípios brasileiros, 19 prêmios (nacionais e internacionais) e dezenas de homenagens de governos, empresas, universidades e outras instituições, pelo trabalho realizado na Pastoral da Criança.

Homilia de Dom Odair Miguel Gonsalves dos Santos – bispo referencial da Pastoral da Criança no RS

“Damos graças pela caminhada importante, realizada pelas lideranças e coordenadores da Pastoral da Criança do Estado do Rio Grande do Sul; 40 anos de construção de uma história de amor, tendo o objetivo de promover a saúde, o desenvolvimento integral e a qualidade de vida das crianças nas comunidades mais carentes; o bem que a Pastoral da Criança vem realizando é de suma importância.

O combate pela imortalidade infantil é um sinal de que essa obra é de Deus, pois essas ações sobre nutrição, saúde, educação, cidadania e espiritualidade é uma resposta de um compromisso pela vida. Outro ponto importante a ser destacado, são as visitas domiciliares realizadas pelas Líderes da Pastoral da Criança, as quais acompanham as gestantes e as crianças, fornecendo orientações sobre os cuidados básicos à vida, como: uma boa alimentação para gestante, amamentação, multimisturas, vacinação para as crianças etc.

Dom Odair Miguel Gonsalves dos Santos (Foto: Felipe Padilha - jornalista e coordenador da Pastoral da Criança da Diocese de Caxias do Sul

O trabalho e dedicação das voluntárias, também chamadas de líderes comunitárias, é uma expressão de um amor incondicional pelo próximo. Os resultados positivos na redução da imortalidade infantil é uma resposta do amor e de cuidado para com a pessoa e para com a vida. Poderíamos dizer que essa ação transformadora das lideranças comunitárias, são vidas que transformam vidas. O trabalho silencioso das voluntarias transformam vidas, enquanto muitos discursos acadêmicos de notável reconhecimento ficam na superficialidade. É preciso descer para a realidade do mundo real e, reconhecer as ações verdadeiras que geram vida e transformam vidas, como da Pastoral da Criança.

Celebrar estes 40 anos de incansável cuidado pela vida é reconhecer a força motivadora e transformadora que encontramos nestas mulheres e homens, que fizeram, fazem e continuarão construindo um mundo melhor para muitas famílias. Quando uma criança cresce tendo os devidos cuidados, não lhe faltará a esperança por um mundo melhor. As líderes devem continuar sendo sinal de fé e esperança em muitos lugares e lares onde falta a esperança. A vida está acima de qualquer outra valoração que possamos dar.

Os talentos que Deus deu para os (as) líderes são visíveis no atendimento e na transformação de uma comunidade inteira, na construção de um futuro promissor, na diminuição de situações de pobreza, desigualdade e de violência; talentos que serão reconhecidos pelo próprio Deus, no cuidado do bem comum de todos, para com a vida; essa ação é fruto de uma espiritualidade, de uma vivência e intimidade com Deus e com Jesus Cristo.

O que não pode deixar de dizer neste dia para os (as) líderes e para todos que estão convictos dessa ação transformadora da Pastoral da Criança é: gratidão, gratidão, gratidão. A gratidão também se estender aos governantes, diáconos, padres, bispos que apoiam esse trabalho importante de proteção e cuidado da vida das nossas crianças. Nossa gratidão a todo Regional Sul 3, às Dioceses e Arquidioceses que apoiam esse trabalho. Não podemos esquecer de agradecer aos familiares dos (as) líderes que apoiam e solidarizam esse belo trabalho, os quais também estão envolvidos com essa causa.

A gratidão a todos os líderes da Pastoral da Criança já falecidos que, incansavelmente se dedicaram com muito esmero em prol da vida. Lembramos da Dra. Zilda Arns Neumann e todas as lideranças falecidas, que descansem em paz. Que Nossa Senhora do Caravaggio derrame todas as bênçãos e graças para com todos que aqui se encontram e se sensibilizam pela causa da vida” (Dom Odair Miguel Gonsalves dos Santos – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre/RS).

*Pe. Gerson Schmidt – Jornalista e colaborador da Rádio Vaticano