Acolhimento do Papa em Vanimo será em ritmo de 'siyahamba e pizzicato'

“O trabalho evangelizador dos missionários do Verbo Encarnado, as expectativas do povo para receber o Papa, a consagração à Virgem Maria e a apresentação da Orquestra Rainha do Paraíso”, são alguns dos temas centrais da entrevista com o Pe. Miguel de la Calle, missionário argentino do Instituto do Verbo Encarnado, às vésperas do início da 45ª Viagem Apostólica do pontificado do Papa Francisco.

Renato Martinez - Vatican News

“O Papa Francisco vai entregar uma rosa de ouro à Virgem de Luján quando chegar a Vanimo, e nesse momento vamos rezar uma oração de consagração para nos consagrarmos a Jesus Cristo através de sua Mãe, consagrando assim todo o nosso trabalho apostólico e missionário”. É o que afirma o Pe. Miguel de la Calle, missionário argentino do Instituto do Verbo Encarnado, que vem realizando seu trabalho de evangelização em Vanimo, Papua Nova Guiné.

Em véspera de início da 45ª Viagem Apostólica do pontificado do Papa Francisco, na qual visitará a Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor Leste e Cingapura, de 2 a 13 de setembro, o Vatican News conversou com o missionário argentino sobre as expectativas do povo de Papua para receber o Santo Padre, sobre o projeto de evangelização artística e musical e também do encontro que terão com o Pontífice no domingo, 8 de setembro, na Escola de Humanidades da Santíssima Trindade, em Baro.

“As pessoas estão encantadas, estão muito entusiasmadas, muito felizes, esperando por esse dia histórico, o dia 8 de setembro, que cai na festa da Natividade da Virgem Maria. Teremos o Papa conosco por três horas no domingo à tarde. As pessoas estão trabalhando arduamente em todos os tipos de atividades físicas, como preparar o terreno, limpar, decorar, plantar flores, etc.; e também em atividades espirituais à noite, com pregadores que vêm nos preparar espiritualmente, muitas confissões, Santas Missas, etc. Todos rezando pela mesma intenção e todos com o mesmo sentimento, muito gratos por essa visita à periferia de Vanimo.”

A presença do IVE em Papua Nova Guiné

O Pe. Miguel de la Calle destacou que o Instituto do Verbo Encarnado está em Papua Nova Guiné há 27 anos, desde 1997. Ele chegou a Vanimo em setembro de 2015. Atualmente, a comunidade é composta por 6 padres, incluindo o Pe. Martin Prado e Miguel de la Calle. Outros dois são monges de vida contemplativa e outro deles, o Pe. Tomás Ravaioli, trabalha para a Conferência Episcopal do país e foi encarregado de traduzir os quatro Evangelhos para o dialeto local, além de acompanhar a causa de canonização do primeiro beato nativo da Papua, Peter ToRot.

“Desde 1997, os primeiros missionários do Instituto chegaram e trabalharam arduamente, iniciando o Seminário Diocesano com o bispo diocesano da época, dom César Bonivento, do PIME. Eles também nos confiaram uma paróquia no litoral, chamada Santíssima Trindade, e desde então estamos cuidando dela espiritualmente. Também estamos presentes na selva, na parte mais remota.”

Escola de Humanidades da Santíssima Trindade de Baro

Os enormes desafios de uma terra paradisíaca

Localizada no sudoeste do Pacífico e ao norte da Austrália, Papua Nova Guiné é um dos países com o menor índice de desenvolvimento humano do mundo, com mais de 7 milhões de habitantes de diferentes grupos étnicos que falam mais de 800 dialetos. Nesse contexto, o missionário argentino destacou que as dificuldades que eles têm de enfrentar para proclamar o Evangelho são inúmeras.

“Os desafios têm sido inúmeros para pessoas que vêm de tão longe como nós da Argentina para essas terras tropicais. Dezenas de desafios, a natureza, as estradas, quase não há estradas, as pessoas vivem muito mal, não têm eletricidade, não têm água potável, não têm gás natural, vivem, como diríamos, em um acampamento. Eles vivem em uma economia de subsistência: pescam, caçam e cultivam, mas o mais necessário é o acesso à saúde e à educação.”

Papa doará uma rosa de ouro a Nossa Senhora de Luján

Por outro lado, o Pe. Miguel de la Calle destacou a disposição do povo de Papua em acolher o Evangelho e sua grande devoção à Virgem Maria. Por exemplo, disse o missionário, eles amam muito a Virgem de Luján, que é a padroeira do Instituto do Verbo Encarnado e que trouxemos há 25 anos, precisamente no dia 8 de setembro, a quem o Papa Francisco dará uma rosa de ouro quando chegar a Vanimo.

“Quando vier a Vanimo, o Papa dará uma rosa de ouro à Virgem de Luján, a essa devoção, já que não há devoções populares locais aqui. Estamos aproveitando o fato de que faz exatamente 25 anos que essa imagem foi trazida pelos primeiros missionários do Instituto e o Papa Francisco entregará uma rosa de ouro à Virgem Maria. Nesse momento o bispo de Vanimo iniciará a oração de consagração na qual todos nos uniremos, todos os fiéis que estiverem presentes neste evento rezarão uma oração de consagração à Virgem Maria para nos consagrarmos a Jesus Cristo através de sua Mãe, consagrando assim todo o trabalho apostólico e missionário.”

As crianças da Orquestra Rainha do Paraíso

Inculturação do Evangelho por meio da música

Outro aspecto importante do trabalho de evangelização dos membros do Instituto do Verbo Encarnado em Vanimo é o programa artístico musical. Seguindo o carisma do Instituto de inculturar o Evangelho, os missionários tentaram, por meio da música, “levar o Evangelho à cultura” do povo para seu crescimento espiritual.

“Aqui a música é muito primitiva, é feita de percussões, tambores e coisas muito primitivas. Portanto, ao trazer a música clássica de instrumentos, violinos e flautas e o coral polifônico, as pessoas realmente aproveitam muito e podem entender melhor a beleza que é Deus. Deus é pura beleza. O Evangelho que sublima as culturas, as eleva, essa é a perspectiva.”

O padre portenho também destacou que há uma perspectiva social nesse programa de evangelização por meio da música que ajuda a reduzir a violência familiar nas comunidades tribais de Papua.

“Isso também é importante para tentar reduzir a violência familiar, os maus-tratos de crianças e mulheres, que são muito comuns nas famílias daqui. Assim, por meio da música, as crianças tornam-se relevantes na cultura, na família, na mídia, nos jornais, na televisão, e as próprias famílias aprendem a valorizar o papel da criança e a respeitar mais as meninas e as mulheres."

O entusiasmo das crianças com a chegada do Papa Francisco

A criação da Orquestra Rainha do Paraíso

Um dos projetos artístico-musicais que os missionários do Instituto do Verbo Encarnado estão realizando em Papua Nova Guiné é a Orquestra “Rainha do Paraíso”. Inspirado no modelo do “El Sistema” da Venezuela - que nasceu em 1975 com o objetivo de sistematizar a instrução e a prática coletiva e individual da música por meio de orquestras sinfônicas e corais, como instrumentos de organização social e desenvolvimento humanístico -, o Pe. Miguel de la Calle convidou o maestro venezuelano Jesús Briceño Barrios em 2018 para a formação da Orquestra “Rainha do Paraíso”, que apresentará por cinco minutos algumas peças musicais diante do Papa Francisco quando ele chegar a Vanimo.

“Estamos trabalhando desde 2018. O maestro Briceño treinou no estilo do 'El Sistema' essas crianças que hoje estão muito bem preparadas no coral. Ele formou a primeira orquestra infantil da história do país. Por meio da música, elas se sentem realizadas, felizes, apreciadas, valorizadas, formam um espírito de equipe, um espírito de família. Eles sabem como ler as notas, sabem como ler a pauta, não tocam de ouvido. Portanto, é uma grande alegria, depois de tantos anos de trabalho e sacrifício, poder ter essa coroação, digamos, tocar para o Papa, é uma grande alegria para as crianças, para as famílias, para todos."

O anúncio do concerto em honra ao Papa Francisco

Ao ritmo de “siyahamba” e “pizzicato”.

O missionário argentino também destacou que, quando o Papa Francisco chegar a Vanimo, as crianças da Orquestra “Rainha do Paraíso” o receberão ao ritmo da música tradicional africana e de uma peça clássica de Johann Strauss. O acolhimento será precedido por um “Concerto em homenagem ao Santo Padre” na sexta-feira, 6 de setembro, às 19 horas, horário da Papua.

“O coral executará uma canção que será acompanhada por uma dança chamada 'siyahamba', que é africana e significa 'estamos marchando na luz do Senhor'. É uma música no estilo de um 'negro spiritual', com os tambores típicos daqui, de Papua, para dar as boas vindas ao Papa. Depois, há algo mais clássico, de Strauss, chamado 'pizzicato', que é uma peça muito bonita, muito bem preparada, que as crianças e a orquestra estão praticando há algum tempo."

Os preparativos para receber o Papa

O impulso para a visita do Papa Francisco

Finalmente, o Pe. Miguel de la Calle destacou que a visita do Papa Francisco a Papua Nova Guiné, e em particular a Vanimo, dará um forte impulso ao trabalho de evangelização que os missionários de várias congregações vêm realizando em um lugar que ainda é considerado uma “terra de primeira evangelização”.

“É uma terra de missão bastante jovem, o Evangelho está aqui em Vanimo há 50 anos, portanto temos uma Igreja muito jovem e muito entusiasmada. E você pode ver o entusiasmo no período que antecede a vinda do Papa, as pessoas estão esperando ansiosamente por ele, ansiosas para encontrá-lo, para receber sua bênção. Elas querem vê-lo, querem que ele passe na frente delas, mesmo que seja só por um instante, e isso é o suficiente para deixá-las felizes. Eles vêm de todos os lugares, da selva, das montanhas, vêm da Indonésia, estamos na fronteira, de outras províncias, alguns estão caminhando há dias porque os meios de transporte são muito escassos, quase não há estradas. Quando o Papa chegar, será uma explosão de alegria para o futuro, para esta jovem Igreja de Vanimo, para dar um novo impulso, uma nova força a todo o trabalho de evangelização.”