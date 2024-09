O Papa Francisco realmente ouve a Ásia, afirma jesuíta Rothlin

A viagem do Papa à Ásia inspirou muitas pessoas. Com seus encontros e maneira de ouvir, Papa Francisco também enviou um importante sinal contra o eurocentrismo, afirma o jesuíta Stephan Rothlin em entrevista à Rádio Vaticano-Vatican News. O diretor do Instituto Ricci, de Macau, ao sul da China, vê muitas pontes para o cristianismo na ética e nas culturas asiáticas. Sobre o campo da ecologia e a encíclica Laudato si', ele confirma: na Ásia, há portas abertas para a mensagem do Papa.

Anne Preckel - Cingapura

O jesuíta suíço Stephan Rothlin vive e trabalha na Ásia há décadas. Ele ensina ética nos negócios e é o diretor do Instituto Ricci em Macau, dedicado ao legado do jesuíta Matteo Ricci (1552-1610), que é muito respeitado na China. Em uma entrevista à Rádio Vaticano-Vatican News, Rothlin fala sobre o significado da viagem do Papa a Singapura que, como Matteo Ricci, pode ser descrita como uma ponte entre culturas e religiões, descreve as reações à viagem do Papa à Ásia e explica os valores compartilhados que desempenham e desempenharão um papel cada vez mais importante no diálogo entre o cristianismo e as culturas da Ásia.

Uma região importante para a Igreja do futuro

Preckel: Padre Rothlin, o que o inspirou na viagem do Papa à Ásia?

P. Stephan Rothlin (diretor do Instituto Ricci em Macau): O que me inspirou e tocou particularmente: o fato de o Papa estar demorando tanto para fazer essa viagem à Ásia. Essa imagem do Papa em uma cadeira de rodas - empreendendo uma jornada muito extenuante - sugere fortemente que ele está ciente de que a Ásia se tornou uma região extremamente importante, de fato uma região importante para a Igreja do futuro. Em outras palavras, uma das regiões mais dinâmicas do mundo, que também é de extraordinária importância para a Igreja. E isso me parece ter sido impressionantemente sublinhado por sua viagem.

Preckel: O senhor é o diretor do Instituto Ricci em Macau, que leva o nome de Matteo Ricci, que foi uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Singapura pode ser descrita da mesma forma?

Rothlin: Acredito que Singapura também faz parte dessa tradição. Deve-se sempre ter em mente que Matteo Ricci - cujo nome chinês é Lì Mǎdòu 利玛窦 - está muito mais presente na Ásia, especialmente entre os católicos. Ele viveu de 1552 a 1610, mas essa tradição de diálogo com a Ásia também está muito viva na Ásia hoje. E Singapura certamente também é um ponto focal de diferentes culturas asiáticas. Isso pode ser visto nos espaços públicos, onde não se fala apenas inglês, mas também outros idiomas. E nesse “caldeirão” de Singapura, o diálogo de Ricci com a China certamente tomou forma muito bem, por assim dizer.

A importância da educação

Preckel: Como o senhor interpreta o fato de o Papa ter ido para lá? Que mensagem vê associada a isso?

Rothlin: Na minha opinião, essa viagem é claramente parte de seus esforços para iniciar um diálogo com a China. E na situação atual, Singapura é certamente uma boa escolha. No entanto, em última análise, o objetivo é renovar o acordo entre o Vaticano e a China e garantir que o diálogo ocorra em um contexto muito favorável.

Um ponto muito forte a favor de Singapura é a importância da educação. Isso é particularmente apreciado na China por causa de Ricci e da tradição católica que atribui grande importância à educação. Singapura representa uma das melhores organizações educacionais. Eu mesmo lecionei lá por 7 anos. Eles foram os melhores alunos que já tive, vindos de todas as partes do mundo. E acho que é muito importante não esquecer o quanto todas as denominações cristãs contribuíram significativamente para a educação, em todos os níveis, seja no primário, secundário ou universitário.

Inspiração para pessoas de diferentes origens

Preckel: Que reações o senhor notou na Ásia em relação a essa viagem?

Rothlin: As reações que ouvi foram muito positivas. Pessoas de origens muito diferentes ficaram realmente comovidas com o fato de o Papa estar fazendo essa árdua viagem para ele. E, é claro, ficaram muito felizes por ele ter demonstrado seu grande amor pelas pessoas, pelos diferentes povos da Ásia e também pela Igreja na Ásia de uma maneira tão impressionante. Portanto, o feedback que recebi dessa viagem papal foi muito positivo. Estou viajando e já viajei para vários países e lugares da Ásia. Várias etapas na Ásia, onde também há pontos focais de fé, Macau como porta de entrada para a China e também Hong Kong, onde a resposta foi muito positiva. Foi realmente muito impressionante e positiva. Até mesmo os chineses do continente que conheci me disseram que a resposta foi muito positiva.

A ética econômica, uma oportunidade

Preckel: Singapura é um importante centro econômico da Ásia e um mosaico de culturas e religiões. O senhor mesmo ensina ética nos negócios na Ásia. Como o diálogo e o encontro podem enriquecer o mundo dos negócios do ponto de vista ético?

Rothlin: Acho que a ética econômica representa uma oportunidade especial. Que os valores também resumidos na doutrina social católica, como solidariedade e subsidiariedade, sejam implementados de forma muito concreta. O que isso significa, por exemplo, em termos de condições de trabalho? Essa é uma preocupação geral. Mas vejo uma grande oportunidade, especialmente por meio da discussão de estudos de caso, também no diálogo com o confucionismo e as outras religiões sapienciais da Ásia, de tentar abordar como esses valores são implementados em um ambiente muito competitivo e, às vezes, corrupto.

Preckel: O senhor vê desenvolvimentos na Ásia nesse sentido, com um foco maior na ética?

Rothlin: Com certeza! Estou na China há 26 anos e também em Singapura e Hong Kong, onde leciono principalmente em escolas de negócios. Há 20 anos, essas questões tendiam a ser deixadas de lado porque havia um grande impulso para o crescimento econômico, em que as pessoas diziam que o crescimento econômico era a coisa mais importante. E então, uma vez alcançado esse objetivo, era possível pensar também em questões éticas... Mas então a catástrofe ambiental, a poluição do solo, do ar e da água, simplesmente levou as coisas a tal ponto que todos os principais participantes perceberam a importância de levar a ética econômica a sério.

Na minha opinião, é surpreendente que esse assunto seja levado mais a sério nas escolas de administração do que nas escolas de administração europeias! Porque, na prática, na Ásia, somos imediatamente confrontados com questões éticas, tanto em termos de destruição ambiental quanto de corrupção. Será que todo esse confucionismo é apenas uma ruína vazia, como disse Eric Zürcher (sinologista holandês, 1928-2008)? Ou como esses valores de integridade e veracidade, baseados no confucionismo, também podem ser concretizados no mercado de trabalho?

Portas abertas

Preckel: O senhor mencionou o meio ambiente e a ética nos negócios - então as portas estão abertas para a mensagem do Papa Francisco nessas áreas na Ásia?

Rothlin: Com certeza, especialmente com relação ao diálogo. Você sabe melhor do que eu que uma imagem negativa e unilateral da China prevalece na mídia ocidental. E fazer um progresso real, especialmente em ecologia, em proteção ambiental, é de fato um nível em que os vários atores concordam. O progresso nessa área é realmente urgente. E é por isso que, em minhas relações com vários grupos, a mensagem da encíclica Laudato si', por exemplo, é extremamente importante, mas também muito significativa no contexto da Ásia. É uma abordagem concreta, em que não nos limitamos a falar da boca para fora. Pelo contrário, podemos ver um compromisso de melhorar essa catástrofe ambiental trabalhando juntos.

Preckel: Com relação à ética nas culturas asiáticas: que vínculos vê com o cristianismo, quais pontes?

Rothlin: Essa é precisamente a motivação do Instituto Macao Ricci: demonstrar as várias pontes que existem entre o confucionismo e o cristianismo. Por exemplo, o respeito pelos pais: esse é um elemento que está fortemente ancorado no confucionismo, mas também está em crise. Mais uma vez, na China há um regulamento que obriga as pessoas a visitarem seus pais todos os meses, porque a realização dos valores do confucionismo também sofreu. E talvez o cristianismo seja uma oportunidade, um enriquecimento mútuo. Assim como o diálogo entre o budismo e o cristianismo é um grande enriquecimento. Por exemplo, há trabalhos filantrópicos que surgiram do diálogo entre budistas e cristãos. E é claro que é muito estimulante intelectualmente aprender mais sobre essas religiões, o budismo e o taoismo, e ver como esses valores podem ser realizados em uma época de grande agitação.

Encontros genuínos

Preckel: O que o senhor diria que o Papa está trazendo de volta para a Europa? O que essa viagem à Ásia nos mostrou?

Rothlin: É sempre surpreendente ver como o Papa Francisco tem uma memória sensível. Especialmente quando se trata de reuniões e de sua extraordinária capacidade de realmente ouvir. Portanto, esses não são apenas eventos de massa, mas encontros muito genuínos. Acho que ele levará isso com ele: muitas pessoas da região talvez mais dinâmica do mundo, o que lhe dará a oportunidade de entender melhor essa cultura tão complexa e, certamente, de despertar as pessoas. Certamente há muitas pessoas em seu círculo que ainda não perceberam a importância da Ásia, que talvez ainda estejam adormecidas em um eurocentrismo. Acho que isso definitivamente o ajudará a despertar um pouco as pessoas. Em minha opinião, como essa viagem demonstra de forma impressionante, a estratégia do Papa de realmente ouvir a Ásia e ser transformado por ela, é muito importante. Especialmente na Europa e nos Estados Unidos, onde as pessoas caem em preconceitos precipitados ou em imagens simplistas e negativas da Ásia. Acredito que levará consigo muitas percepções e incentivos para sua estratégia na Ásia.

Preckel: Muito obrigado pela entrevista.