Religiosa em Timor-Leste: Papa fortalece o perfume do Evangelho no país

A Ir. Zélia Soares de Oliveira, da Congregação das Irmãs da Virgem Maria do Monte Carmelo, afirma que a visita do Papa e suas mensagens “confirmam a fé que nosso povo vive” no Timor-Leste.

Johan Pacheco - Dili

“Como timorense, religiosa e também missionária, estou orgulhosa e posso dizer que não só eu pessoalmente, mas todo o povo timorense e também os não timorenses estão felizes pela visita do nosso Papa Francisco, sucessor de Cristo”, disse a Irmã Zélia Soares de Oliveira, religiosa carmelita. Ela pertence às Irmãs da Virgem Maria do Monte Carmelo - Irmãs Carmelitas - da ilha de Oé-Cusse-Numbei, em Timor Leste, e no final da visita apostólica do Pontífice à nação, compartilhou com a Rádio Vaticano - Vatican News as impressões deixadas por estes dias de “graça e bênção”.

A Ir. Zélia Soares em visita evangelizadora às comunidades

“Eu ouvi toda a mensagem do Papa Francisco, e é muito importante. Confirma a fé que nosso povo vive, e esse chamado também para vivê-la a partir da cultura no dia a dia”, disse a Ir. Zélia Soares. “Aqui o povo timorense, o povo do Timor, gosta muito das pessoas consagradas. Na formação, eles sempre nos ensinam, em primeiro lugar, o amor de Deus, porque essa é a nossa fé. E, em segundo lugar, as pessoas que trabalham na Igreja, os padres e também as freiras”, disse.

Sobre o chamado do Papa às pessoas consagradas para que guardem e difundam o perfume do Evangelho, a religiosa comentou: “esse perfume, a presença de tantas congregações, tantos missionários, tantas pessoas que querem trabalhar para o bem dos outros, sempre fazemos o que nos ensina a Bíblia, a Palavra de Deus, mas também a mensagem do Papa Francisco fortalece essa fragrância do Evangelho que sempre nos convida a dar muito mais atenção nesse sentido aos pobres”.

Com relação à realidade da fé do povo timorense, a Irmã Carmelita disse: “o Timor é muito católico, podemos dizer que 95% é católico, portanto é uma terra santa, terra da Santa Cruz. Por que dizemos isso? Porque a fé vem em primeiro lugar, depois vem o exterior, nossa cultura. Mas a fé vem em primeiro lugar".

A Irmã Zélia Soares de Oliveira assegurou que, coincidindo com a visita do Papa ao Timor-Leste, a sua congregação (Irmãs da Virgem Maria do Monte Carmelo) celebra 50 anos de presença missionária no país: “eu também quero dizer que este ano é um ano de graça, um ano da presença do Santo Padre, o Papa Francisco, a minha congregação vai celebrar 50 anos da nossa presença no Timor trabalhando na pastoral, por exemplo, Pastoral Social, Pastoral da Educação, a nossa escola e outras escolas. Também no ministério da saúde. Temos um hospital e também trabalhamos em hospitais estaduais, na Pastoral da Juventude, na Pastoral da Criança, com as carmelitas. Temos também uma casa de espiritualidade”.

Por fim, a religiosa reiterou gratidão ao Pontífice por sua visita: “o Papa Francisco deixou uma mensagem para nós, consagrados e todos os timorenses, de ter um coração para amar, abraçar todas as pessoas, ter um coração misericordioso para com os outros”.