"Recebemos Francisco como um pai", comenta sacerdote que nasceu na Indonésia

O Pe. Xaverius Joko compartilha a sua experiência como sacerdote católico e como filho de mãe muçulmana, a exemplo da maioria que vive a visita do Papa Francisco à Indonésia com a esperança de fortalecer a fraternidade na diversidade.

Johan Pacheco - Jacarta

“É uma alegria poder viver a visita do Papa Francisco”, diz o padre indonésio Fransiskus Xaverius Joko Schumacher, compartilhando suas impressões sobre a visita do Papa Francisco à Indonésia, de 3 a 6 de setembro. O religioso, que pertence à Congregação do Sagrado Coração de Jesus, expressa a alegria que a nação está experimentando: “nós o recebemos como um pai de todo o povo da Indonésia e com grande alegria aqui em Jacarta”:



“Vi muitas pessoas de outras religiões participando da visita do Papa. Elas também têm uma grande alegria em conhecê-lo porque também o veem como um modelo de universalidade. Uma pessoa que pode acolher todas as pessoas, todas as religiões, toda a diversidade.”

O Papa Francisco chegou a Jacarta nesta terça-feira, 3 de setembro, e os encontros religiosos e inter-religiosos são um sinal da cultura da diversidade na nação. Muitas famílias também vivenciam essa realidade, como a do Pe. Xavirius Joko, que é filho de mãe muçulmana e pai católico - mas depois de 10 anos de casamento misto, ele se converteu ao catolicismo. "Essa é a minha grande alegria”, diz o Pe. Yoko, ”porque metade do meu sangue é muçulmano. Como minha mãe era muçulmana, depois de 10 anos de casamento misto com meu pai católico, minha mãe se converteu ao catolicismo".

O Padre Xaverius Joko está atualmente realizando seu trabalho pastoral na Colômbia, juntamente com sua comunidade religiosa. Ele espera que, como resultado dessa visita, não apenas a Indonésia, mas muitas comunidades cristãs sejam “fortalecidas na fé, na compaixão e na fraternidade”.