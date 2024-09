Exibição on-line de documentário sobre Padre Pio nesta segunda-feira, dia 23

A Fundação São Pio e a rede católica norte-americana Ewtn apresentam uma produção sobre o santo italiano de Pietrelcina que será exibida gratuitamente, em língua inglesa, em suas plataformas on-line por ocasião da celebração de 23 de setembro. Em breve estará disponível em vários países do mundo e em outras línguas como português, espanhol, italiano e francês.

Vatican News

A Fundação São Pio e a rede católica norte-americana EWTN criaram um documentário histórico, intitulado São Pio de Pietrelcina: Homem de Esperança e Cura, que será exibido gratuitamente no site da fundação e na plataforma sob demanda da EWTN na próxima segunda-feira, dia 23 de setembro, às 9h no horário italiano, dia da festa de São Pio. Famoso sacerdote católico do século XX, Padre Pio é universalmente conhecido pela sua grande fé e pelos milagres extraordinários que foram atribuídos à sua intercessão, tanto durante a sua vida como mais de 55 anos após a sua morte.

Comentários e depoimentos

O filme, narrado pelo ator e diretor vencedor do Tony Award Joe Mantegna, que também atua como produtor executivo, traz comentários e depoimentos do ator vencedor do Globo de Ouro Gary Sinise, do cantor vencedor do Grammy Jose Feliciano, do ator e cantor Robert Davi, do jornalista Andrea Tornielli que é diretor editorial da mídia vaticana, do escultor Timothy Schmalz, do premiado chef Chris Bianco, do escritor Renzo Allegri e de muitos outros que conheceram Padre Pio pessoalmente ou que o conheceram através de sua história. O documentário também inclui imagens originais do grande santo. O documentário marca uma série de iniciativas internacionais lançadas pela Fundação São Pio por ocasião do seu aniversário.

Divulgar o exemplo de santidade

“Nossa esperança é que este docudrama - sublinha Luciano Lamonarca, fundador e CEO da Fundação São Pio - continue a difundir a consciência e a devoção a São Pio e ao seu exemplo de santidade. Ele viveu uma vida de virtudes heróicas, sofrendo incrivelmente. Através deste docudrama, que em breve estará disponível em vários países do mundo e em outras línguas como espanhol, italiano, português e francês, quisemos garantir que quem conhece São Pio se lembre de quem ele realmente foi e que aqueles que ainda não o conhecem possam conhecer a vida inspiradora deste homem humilde e santo."

“Conheço a Fundação São Pio desde a sua criação e acredito que um documentário sobre a vida deste gigante humano já deveria ter sido feito há muito tempo”, diz Joe Mantegna, por sua vez. “Estou satisfeito que a Fundação e a EWTN se comprometam a contar a verdadeira história de São Pio aos milhões de seguidores e curiosos em saber mais em todo o mundo. Estou verdadeiramente honrado em oferecer meu apoio como narrador deste docudrama."