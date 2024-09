Padre Levinson D. C. Verdial, diante da Catedral da Imaculada Conceição de Díli (Timor Leste)

Padre Levinson: “Com Papa Francisco, possa a nossa fé tornar-se nossa cultura”

O povo de Timor está com grande entusiasmo, grande alegria, e assim tem sido desde o início quando se confirmou a vinda do Santo Padre – afirma o Padre Levinson D. C. Verdial, da diocese de Maliana e membro da equipa de liturgia durante a visita do Papa Francisco ao Timor Leste, que tem como tema “Que a vossa fé seja a vossa cultura”.

P. Bernardo Suate – Díli, Timor Leste, para Vatican News. Neste momento a expectativa dos Timorenses é muito grande e todos os aspectos da preparação (logística, liturgia e outros), nos lugares por onde o Santo Padre vai estar, se podem considerar terminados, disse à Rádio Vaticano o Padre Levinson, sublinhando o grande entusiasmo e alegria de tudo pela vinda do Santo Padre ao País – "existe grande união e colaboração tanto da parte do Governo como da Igreja, para que tudo possa correr bem", assegura o sacerdote da diocese de Maliana. Possa o Papa Francisco despertar a fé dos Timorenses O Padre Verdial sublinha ainda que a esperança que a Igreja em Timor tem sobre a visita do Santo Padre é que ele possa despertar em todos, principalmente no povo Timorense, sentimentos de fé, de acordo com o tema da visita do Santo Padre ('que a vossa fé seja a vossa cultura'), "de modo que a fé do povo timorense possa tornar-se cada vez mais a nossa cultura", ressalta o Padre Levinson. Deste modo, prossegue, poderemos viver ainda mais a união, a paz e a tranquilidade, a harmonia e a compreensão entre os Timorenses, para que assim nós possamos construir uma sociedade mais próspera e unida. Fé se torne cada vez mais cultura do povo Timorense O sacerdote falou igualmente de um mundo sempre em constante evolução, onde sempre podem surgir coisas novas – esperamos, disse o Padre Levinson, que com a visita do Santo Padre o povo Timorense possa acolher bem a mensagem que o Santo Padre nos traz, para a podermos viver intensamente, que é sobretudo uma mensagem de fé, e para que a nossa fé se possa tornar mais ainda como cultura do povo Timorense", disse o Padre Levinson. Juventude acolhe com entusiasmo mensagem de Francisco na JMJ Em Timor Leste - referiu ainda o sacerdote - neste momento, a juventude está a descobrir coisas novas na nossa sociedade e nesta evolução constante deste mundo em que estamos a viver e, sobretudo a juventude católica Timorense, está com grande entusiasmo para receber o Santo Padre e colher a mensagem que ele deixou aos jovens na última Jornada Mundial da Juventude (JMJ), disse o Padre Levinson. A partir dessa Jornada, disse a terminar, a juventude católica Timorense está a viver intensamente a mensagem do Papa para que em cada Diocese haja sempre a formação contínua sobre a mensagem de que Cristo vive. Foi esta, observou, a mensagem que o Papa deixou aos jovens, e eles estão constantemente a preparar-se, seja espiritual que material e fisicamente, para acolherem a visita do Papa Francisco. E para o Padre Verdial, é esta a expectativa da juventude Timorense, na esperança de que a juventude, possa acolher a mensagem do Santo Padre na vida de cada um deles, para poderem construir uma vida e um futuro bem fundamentados na fé cristã. De recordar, que o Papa Francisco visita o Timor Leste de 9 a 11 de setembro, terceira etapa da sua 45ª viagem apostólica, depois da Indonésia e Papua Nova Guiné, e que se concluirá com a visita à Singapura de 11 de 13 de setembro. A visita do Pontífice ao Timor tem como tema "Que a vossa fé seja a vossa cultura".