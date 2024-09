Padre João Merlini, uma vida com o sabor do Evangelho

A Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue está se preparando para o evento de 12 de janeiro próximo, quando será elevado aos altares o Venerável padre João Merlini, o primeiro a ser beatificado durante o Ano Santo

Vatican News

Será pleno inverno europeu, mas, em todo caso, um dia ensolarado. A família dos Missionários do Preciosíssimo Sangue está em oração e trabalhando para uma das celebrações que marcarão o início do próximo Ano Santo, a beatificação do padre João Merlini, que foi o terceiro moderador geral do instituto religioso fundado por São Gaspar del Bufalo em meados do século XIX.

Cerimônia em São João de Latrão

A cerimônia, marcada para 12 de janeiro de 2025 na Basílica de São João de Latrão - sede da Diocese de Roma -, terá o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, no altar como presidente da assembleia. “Este evento de graça, no início do Ano jubilar de 2025, nos verá unidos na santa peregrinação provenientes de todas as partes do mundo”, diz uma nota da congregação religiosa, que traz a assintaura do padre Emanuele Lupi, atual moderador dos missionários, e da irmã Nicla Spezzati, adoradora do Sangue de Cristo e postuladora da causa.

Apóstolo entre os rejeitados

A nota relembra alguns aspectos da vida de padre João Merlini, natural de Spoleto - região italiana da Úmbria -, onde nasceu em 28 de agosto de 1795. “Homem de profundo discernimento e sabedoria, foi apóstolo - lê-se - de “populações inteiras nos Estados Pontifícios e no Reino de Nápoles”, um evangelizador dos pobres e dos rejeitados, cuja “caridade fraterna” alimentou uma vida com “sabor de Evangelho”.

O evento da beatificação, concluem o moderador geral e a postuladora, “nos verá unidos em santa peregrinação provenientes de todas as partes do mundo”. “Como Família do Preciosíssimo Sangue de Cristo, com todo o povo de Deus, invocamos o Espírito Santo para percorrer a via sanguinis, 'o caminho novo e vivo que Cristo inaugurou para nós, para manter, sem vacilar, a profissão de nossa esperança'”.