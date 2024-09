Novena Missionária: vídeos com testemunhos inspiram a comunidade

O lema deste ano para a Campanha Missionária é “Ide, convidai a todos para o banquete”. A novena missionária ressalta o testemunho de missionários e missionárias que compartilham o Evangelho de Jesus Cristo, com o Espírito Santo como guia da missão.

A série de vídeos com os testemunhos da Novena Missionária 2024 já está disponível no site e no canal do YouTube das POM. Este material audiovisual, produzido em parceria com a TV Aparecida, visa fortalecer a Campanha Missionária, que acontece ao longo do mês de outubro em comunidades de todo o Brasil.

O lema deste ano para a Campanha Missionária é “Ide, convidai a todos para o banquete”. A novena missionária ressalta o testemunho de missionários e missionárias que compartilham o Evangelho de Jesus Cristo, com o Espírito Santo como guia da missão. Os vídeos aprofundam a temática a partir de experiências missionárias nas realidades locais. Para cada dia da Novena Missionária foi produzido um vídeo que colabora com a reflexão e pode ser acessado através de QRcode dentro do livrinho da novena.

Para celebrar e dinamizar o mês missionário, foram produzidas mais de 60 toneladas de materiais impressos, que já foram distribuídos para todos os estados brasileiros. Este vasto conjunto de materiais inclui novenas, cartazes, santinhos e outros itens especialmente elaborados para destacar a importância e o impacto deste mês nas famílias e comunidades.

Os materiais visam promover uma maior conscientização e envolvimento com a Campanha Missionária, incentivando a participação ativa das comunidades em todo o país. Com essa ampla distribuição, espera-se que o espírito missionário se fortaleça e se espalhe, trazendo mais vigor e entusiasmo para as atividades e celebrações programadas ao longo do mês.

