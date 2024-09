Sementes de esperança no Círculo Laudato si’ em Villepinte, na França

Na cidade de Villepinte, nos arredores de Paris, duas paróquias iniciaram o Tempo da Criação com a missa dominical. Cantos, orações e gestos específicos marcaram a celebração, que foi apenas o início das diversas atividades previstas para este período.

Por Movimento Laudato Si’

As paróquias de São Vicente de Paulo e Nossa Senhora da Ascensão em Villepinte, cidade próxima a Paris, na França, iniciaram o Tempo da Criação celebrando a Festa da Criação. Foram divulgadas as atividades do Círculo Laudato si’ que se reúne na paróquia e tudo o que estão planejando para o Tempo da Criação. Sylvette Loubet, animadora Laudato Si’, se encarregou de organizar a celebração e fez com que os participantes se inspirassem no tema deste ano: “Esperançar e agir com a Criação”.

Em que consiste uma celebração pela criação?

Durante a celebração da missa dominical, os paroquianos participaram lendo juntos uma oração do Papa Francisco pela a criação. Cada pessoa recebeu um calendário contendo uma ideia de ação para cada dia do Tempo da Criação, suscitando a esperança durante o mês. O sacerdote que celebrou a missa, padre Olivier Jean Ferlin Fakiraniaina, um jovem de Madagascar, inspirou-se no Tempo da Criação para sua pregação. E ao saber das atividades do Círculo Laudato si’ que se reúne na paróquia para rezar pela criação, decidiu aderir.

As repercussões dos fiéis

Após a missa, Sylvette conversou com alguns fiéis que pareciam satisfeitos com a celebração. Embora às vezes seja difícil perceber como as pessoas são motivadas por esse tipo de iniciativa, “muitas vezes só descobrimos mais tarde”, afirma Sylvette. Para ela, as pessoas se emocionam e passam a agir em casa com pequenas coisas, o que “nos dá muita esperança quando ficamos sabendo”, diz ela. Sylvette continua: “no ano passado demos sementes para as pessoas no final da celebração e uma delas me disse: ‘Sabe, já nasceu uma flor.’ E me enviou uma foto. Recentemente, ela me contou que aquela flor havia dado outras sementes que ela, por sua vez, estava doando para os outros. Pequenas ações como essas mostram que as pessoas estão cada vez mais conscientes.” Um verdadeiro sinal das sementes da esperança.

Mais atividades para o Tempo da Criação

A celebração dominical foi o início da programação do Tempo da Criação, que continuará sendo celebrado nas paróquias até o dia 4 de outubro. Neste sábado, 21 de setembro, haverá uma vigília de oração; e no dia 22, uma celebração pela criação em todas as missas paroquiais, com uma caminhada e oração em meio à natureza. Por fim, em 5 de outubro, o Tempo da Criação será encerrado com uma conferência sobre São Francisco de Assis e uma missa com a bênção dos animais domésticos.