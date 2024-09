Juventude Missionária do Brasil promove nova edição da ação Sem Fronteiras

O evento é direcionado a membros ativos dos grupos de base, coordenadores e assessores da JM, e tem como objetivo principal incentivar o protagonismo missionário.

A Juventude Missionária (JM), ligada à Pontifícia Obra da Propagação da Fé (POPF), dará início ao ano de 2025 com grandes novidades. Entre os dias 24 de janeiro e 02 de fevereiro, a Arquidiocese de Olinda e Recife (PE) receberá jovens missionários de todas as regiões do país para a 7ª edição da ação missionária nacional Sem Fronteiras.

O evento é direcionado a membros ativos dos grupos de base, coordenadores e assessores da JM, e tem como objetivo principal incentivar o protagonismo missionário, além de estreitar laços entre os jovens participantes de todo o Brasil. Durante o encontro, os jovens serão acolhidos por famílias da comunidade local, que abrirão suas casas para recebê-los durante os dias de missão.

Pe. Genilson Sousa, secretário da POPF, ressaltou a importância do encontro como um momento de celebração e partilha da missão juvenil no Brasil. “Esperamos contar com a participação de jovens missionários de diversas dioceses do país, vivenciando essa rica experiência de comunhão e missão”, afirmou o secretário.

Inscrições serão realizadas nas coordenações estaduais

Para se inscrever, é necessário que o jovem tenha experiência prévia nas Obras Missionárias e seja maior de 18 anos. A inscrição custa R$ 100,00, valor que inclui um kit missionário. Cada participante será responsável por custear seu deslocamento até o local do evento. A alimentação durante as atividades formativas será oferecida pela equipe de acolhimento da Arquidiocese de Olinda e Recife.

O prazo para inscrições vai até 30 de outubro de 2024, às 23h59. A coordenação estadual é responsável por enviar o convite às bases locais e confirmar a presença dos participantes por meio do envio do link de inscrição.

Fonte: POM