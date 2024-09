Itália. Apoio ao clero, generosos com “homens do dom e do perdão"

Este domingo, 15 de setembro, celebra-se na Itália o 36º Dia nacional de conscientização para o sustento do clero. O chefe do serviço, Massimo Monzio Compagnoni: as ofertas dedutíveis são uma ferramenta essencial para a vida e a missão de 32.000 sacerdotes

Proclamadores do Evangelho em palavras e obras na Itália de hoje, homens do dom e do perdão, construtores de relacionamentos, ativos ao lado de famílias em dificuldades, idosos e jovens em busca de emprego. Os sacerdotes oferecem seu tempo, apoiam pessoas solitárias, acolhem os novos pobres, projetam redes de solidariedade que oferecem respostas concretas. Eles contam com a generosidade das comunidades a fim de serem livres para servir a todos e realizar seu ministério em tempo integral. O Dia nacional de conscientização para o sustento do clero, que este ano chega à 36º edição, chama a atenção para a importância da missão dos sacerdotes, para a beleza de seu serviço e para a corresponsabilidade.

“O Dia nacional - explica o responsável pelo Serviço de Promoção para o Apoio Econômico à Igreja Católica, Massimo Monzio Compagnoni - é um domingo no qual todos nós, praticantes, expressamos nossa gratidão pelo dom de si que nossos sacerdotes nos fazem todos os dias, testemunhas do Evangelho de Jesus, pontos de referência nas comunidades, homens de fé, esperança e proximidade. É nosso dever e é necessário um compromisso coletivo para apoiá-los em sua missão, ... também economicamente”.

“Os sacerdotes - acrescenta Monzio Compagnoni - são chamados a se dedicar inteiramente às comunidades que lhes foram confiadas, e eles fazem isso todos os dias de forma silenciosa e bela. Para nós, fiéis, o único ônus é cuidar deles e permitir que cumpram sua missão, apoiando-os também financeiramente. As ofertas dedutíveis são o meio de garantir seu sustento e o testemunho da corresponsabilidade de cada um na vida da Igreja. Uma oferta uma vez por ano, mesmo que pequena, é suficiente para fazer parte de fato dessa família.

Apesar do fato de terem sido estabelecidas há 40 anos, após a revisão da concordata, as ofertas dedutíveis ainda são um assunto pouco compreendido pelos fiéis, que consideram a oferta dominical suficiente; em muitas paróquias, no entanto, isso não é suficiente para garantir ao pároco a satisfação de suas necessidades.

Criadas como um instrumento para dar às comunidades menores os mesmos meios das mais populosas, as ofertas para os sacerdotes são diferentes de todas as outras formas de contribuições para a Igreja católica, pois são expressamente destinadas a apoiar os sacerdotes que servem nas 226 dioceses italianas, incluindo também 300 sacerdotes diocesanos envolvidos em missões em países em desenvolvimento e 2.552 sacerdotes que agora são idosos ou estão doentes depois de uma vida dedicada ao serviço dos outros e do Evangelho. O valor total das ofertas em 2023 foi de pouco menos de 8,4 milhões de euros, em linha com 2022. Isso ainda está longe da necessidade anual total de 516,7 milhões de euros brutos, que é preciso para garantir aos cerca de 32.000 sacerdotes uma remuneração de cerca de 1.000 euros por mês durante 12 meses.

No site www.unitineldono.it é possível fazer uma doação e inscrever-se para receber a newsletter mensal a fim de se manter informado sobre as muitas histórias de padres e comunidades que, de norte a sul da Península, fazem a diferença para tantas pessoas.