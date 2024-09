A Igreja Católica na Indonésia

Banner com as boas-vindas ao Papa na Catedral de Jacarta (AFP or licensors)

A Indonésia já foi visitada por São Paulo VI, que esteve em Jacarta em 3 de dezembro de 1970, no âmbito da sua Viagem Apostólica à Ásia Oriental, Oceania e Austrália (25 de novembro - 5 de dezembro de 1970), e São João Paulo II, que visitou o país de 9 a 13 de outubro de 1989 no âmbito da sua 44ª Viagem Apostólica internacional, com etapas em Jacarta, Java, Flores e Timor Leste.

Vatican News

A Igreja Católica tem na Indonésia 39 circunscrições eclesiásticas (incluindo uma nova diocese criada em 21 de junho de 2024), 1.456 paróquias, além de outros 1.456 centros pastorais. O rebanho é guiado por 50 bispos, 5.903 sacerdotes (2.466 sacerdotes diocesanos e 3.437 sacerdotes religiosos).

Há 7 diáconos permanentes, 1.801 religiosos não sacerdotes, 9.658 religiosas professas, 22 membros de Institutos Seculares, 14.724 missionários leigos, 21.932 catequistas.

Em relação às vocações sacerdotais, há 3.945 seminaristas menores e 4.024 seminaristas maiores.

A Igreja administra no país 4.140 escolas maternas e primárias; 1.407 médias inferiores e secundárias e 137 superiores e universidades, atendendo um total de 964.486 estudantes.

A Igreja também é proprietária ou administra 131 hospitais, 140 ambulatórios, 10 leprosários, 57 casas para idosos, pessoas com invalidez ou com deficiência, 126 orfanatrófios ou jardins da infância, 31 consultórios familiares, 10 centros especiais de educação e reeducação social e 215 outras instituições.

Arquidiocese de Jacarta

A Arquidiocese de Jacarta (22 de agosto de 1973), antiga Djakarta (3 de janeiro de 1961), antigo Vicariato Apostólico (7 de fevereiro de 1950), antiga Batávia (3 de abril de 1841) tem 10.775 km², 20.635.210 habitantes, 561.665 católicos, 68 paróquias, 4 igrejas, 75 sacerdotes diocesanos, 279 sacerdotes regulares residentes na diocese, 49 seminaristas dos cursos de Filosofia e Teologia, 458 membros de institutos religiosos masculinos, 640 membros de institutos religiosos femininos, 492 institutos de educação, 18 institutos de beneficência; 4.922 batismos.

O arcebispo de Jacarta é o cardeal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, nascido em Sedayu, Arquidiocese de Semarang, em 9 de julho de 1950; ordenado em 26 de janeiro de 1976; eleito em Semarang em 21 de abril de 1997; consagrado em 22 de agosto de 1997; nomeado coadjutor de Jacarta em 25 de julho de 2009.

As origens da Igreja na Indonésia

O cristianismo chegou à Indonésia graças aos nestorianos no século VII, mas foi apenas no século XVI que, graças à pregação de alguns missionários católicos que seguiram os portugueses, incluindo São Francisco Xavier, a evangelização ganhou força. A chegada dos holandeses, que expulsaram os portugueses em 1605, introduziu na Indonésia o protestantismo calvinista e o catolicismo foi banido do arquipélago até 1806. Os missionários católicos puderam regressar à Indonésia em 1807, quando a primeira Prefeitura Apostólica foi erguida em Batávia (Jacarta). A Igreja Católica consolidará a sua presença no decorrer dos séculos XIX e XX com a chegada de outros missionários de diversas congregações religiosas, entre os quais se destaca o sacerdote jesuíta holandês padre Franciscus Georgius Josephus van Lith SJ (1863–1926), fundador de inúmeras escolas.

Século XX

Nas duas primeiras décadas do século XX, novas Prefeituras Apostólicas foram erigidas e as regiões orientais foram confiada aos Missionários do Sagrado Coração (MSC): Bornéu e Sumatra aos Capuchinhos, e Nusa Teggara e Flores aos Missionários Verbitas.

Em 1924, os bispos da Indonésia realizaram a sua primeira encontro quinquenal. As reuniões foram suspensas durante a ocupação japonesa (1942-45) que marcou um brusco retrocesso para a Igreja com a prisão de quase todos os missionários presentes no arquipélago.

A consagração do primeiro bispo indígena, o jesuíta Albertus Soegijapranata, remonta a 1940. Outro jesuíta, o holandês L. Swaans, foi o responsável pela fundação em Jacarta do primeiro semanário católico indonésio, o “De Katholieke Week” (hoje “Hidup” – “Vida”), que se tornará o ponto de referência para a informação católica em o país.

Após o estabelecimento de relações diplomáticas entre a Santa Sé e a República da Indonésia em 1950, os bispos da Indonésia retomaram as suas sessões plenárias em 1955, estabelecendo o Conselho Supremo dos Bispos da Indonésia (MAWI), núcleo do qual nasceu a Conferência Episcopal Indonésia em 1987. (Konferensi Waligereja Indonesia, KWI).

Em 1961, o Papa São João XXIII instituiu a hierarquia católica dividindo o território em seis províncias eclesiásticas. Em 1967, dom Justinus Darmowujono (1914-1994) tornou-se o primeiro cardeal indonésio. Depois do Concílio Vaticano II, no qual também participaram alguns bispos indonésios, em 1970 o episcopado indonésio emitiu as primeiras diretivas sobre o comportamento dos católicos na sociedade indonésia com base em Pancasila. A defesa dos cinco princípios constitucionais sobre os quais se baseia o Estado indonésio será uma característica constante da Igreja indonésia nas próximas décadas.

A Indonésia já foi visitada por dois Pontífices. O primeiro foi São Paulo VI, que visitou Jacarta em 3 de dezembro de 1970, no âmbito da sua Viagem Apostólica à Ásia Oriental, Oceania e Austrália (25 de novembro - 5 de dezembro de 1970), onde foi recebido pelo presidente indonésio Suharto e celebrou a Missa no estádio de a capital. São João Paulo II visitou o país de 9 a 13 de outubro de 1989 no âmbito da sua 44ª Viagem Apostólica internacional, com etapas em Jacarta, Java, Flores e Timor Leste.

A Igreja na Indonésia hoje

Entre tolerância e fundamentalismo

Com uma população de cerca de 276 milhões de habitantes, a Indonésia é o país muçulmano mais populoso do mundo: o Islã é professado por quase 90% da população. De maioria muçulmana, a Indonésia não é, no entanto, um Estado confessional islâmico, mas está alicerçado na Pancasila, os cinco princípios inscritos na Constituição (fé em um único Deus supremo; humanidade justa e civil; unidade; democracia guiada pela sabedoria; justiça social) que garantem a liberdade de todos os crentes.

A sociedade indonésia é de fato multirreligiosa e multiétnica, tanto que o lema do país é “unidade na diversidade”, uma particularidade que contribuiu para o carácter historicamente tolerante do Islã no país. A comunidade católica também beneficiou desta tolerância. Isto é confirmado pelas boas relações entre a Igreja e o Estado indonésio (que mantém relações diplomáticas com a Santa Sé desde 1950) seladas pelas Viagens Apostólicas de Paulo VI, em 1970, e de João Paulo II, e 1989, e concretizadas nos últimos tempos também em projetos de colaboração na área da educação e da cultura. Esta harmonia foi reafirmada, entre outras coisas, durante a visita oficial ao país do cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin em 2015.

No entanto, não faltaram dificuldades e conflitos. Várias disposições do sistema jurídico indonésio penalizam as minorias. É o caso da abusada lei sobre a blasfêmia, da legislação sobre a construção de locais de culto (regulamentada por dois decretos de 1969 e 2006) e da lei sobre os matrimônios, que reconhece valor jurídico apenas às uniões celebradas de acordo com o ritos e normas de uma única religião, proibindo assim os matrimônios mistos.

A principal ameaça à paz e à harmonia religiosa é representada pela propagação do islamismo radical (promovida também por pregadores estrangeiros), que nas últimas décadas fomentou conflitos sectários em várias partes do arquipélago, fazendo surgir redes terroristas locais ligadas a Al-Qaeda e ao Estado Islâmico.

Nos últimos anos, alguns relatórios registaram uma escalada de violência e discriminação contra minorias religiosas, incluindo os cristãos. A maior parte das violações foi registada na Província de Java Ocidental, em Sumatra, na área metropolitana de Jacarta e na Província autônoma de Aceh, onde vigora a Sharia. Também foram registados episódios de fundamentalismo islâmico nas Molucas durante o conflito sangrento que entre 1999 e 2001 envolveu as comunidades cristã (protestante) e muçulmana. Grupos islâmicos foram, entre outras coisas, protagonistas da violenta campanha contra o governador de Jacarta Basuki Tjahaja Purnama, cristão e de etnia chinesa, acusado de blasfêmia e condenado por isso em 2017.

A existência desses grupos extremistas é contrabalanceada por um número significativo de muçulmanos moderados, líderes e intelectuais abertos ao diálogo. Um esforço ativamente partilhado pela Igreja Católica que tem como um dos seus pontos focais a promoção do diálogo inter-religioso e dos princípios de harmonia da Pancasila.

Uma realidade minoritária, mas dinâmica e crescente

Presente no arquipélago desde o século XVI, a Igreja Católica tem crescido de forma constante desde o século XIX graças à sua capacidade de inculturar o Evangelho. Ela conta hoje com mais de 8 milhões de fiéis, o que equivale a pouco mais de 3% da população e continua a crescer.

A presença de católicos no território não é homogênea: por um lado, há as Dioceses de Ende, Ruteni, Atambua e Larantuka que são quase inteiramente católicas, no outro extremo, há pelo menos oito em que a comunidade católica não não supera 1% do população residente.

Pequena em número, a comunidade católica indonésia é uma realidade viva e dinâmica, na qual os fiéis leigos gozam de um espaço significativo na pastoral, participando também ativamente na vida social, econômica e política do país. Por outro lado, no entanto, na última década assistiu-se a um declínio das vocações religiosas: em comparação com a década de 1980, os noviciados das casas religiosas femininas e masculinas têm um número muito menor de postulantes e noviços, um declínio considerado preocupante.

Uma Igreja presente na sociedade

Reconhecida e apreciada pelas suas atividades sociais, sanitárias, culturais e educativas que respeitam os diferentes grupos étnicos e culturas do país, a Igreja na Indonésia também está muito presente nas questões que estão no centro do debate público nacional.

Dos repetidos apelos contra a pena de morte (em vigor), à oposição à legalização do aborto, às repetidas denúncias contra a corrupção, aos apelos pela proteção do ambiente, a defesa ativa dos princípios da Pancasila contra qualquer fundamentalismo, os bispos nunca deixaram de fazer ouvir a sua voz sobre os vários problemas da sociedade indonésia. Esta importante contribuição foi sublinhada durante a Assembleia Plenária da KWI, em novembro de 2018, dedicada ao tema da vocação da Igreja na Nação.

As prioridades pastorais da Igreja indonésia

Perante os desafios apresentados pelo complexo e mutável contexto religioso, cultural e social indonésio, a ação da Igreja nos últimos anos seguiu algumas orientações básicas, traçadas pelos bispos em 2014: o relançamento do caminho pastoral e missionário (também por meio de novos meios de comunicação), seguindo o caminho traçado pelo Papa Francisco na Evangelii Gaudium e no seu modelo de “Igreja em saída”; a valorização do multiculturalismo como riqueza para a Igreja; o fortalecimento do diálogo inter-religioso; a promoção de iniciativas de caridade.

Nesta perspectiva, os bispos centraram a sua atenção em particular nos jovens, para que se tornem protagonistas do anúncio de Cristo na sociedade multicultural indonésia e “agentes de mudança” para a justiça e a paz no seu país.

Com este espírito, os bispos lançaram a Jornada indonésia da Juventude, um evento que desde 2012 reúne jovens católicos de toda a Indonésia a cada 4 anos. Um espírito sublinhado pelos temas escolhidos para as duas primeiras edições, “100% católico, 100% indonésio” (2012) e “A alegria do Evangelho na sociedade pluralista indonésia” (2016), mas também pelo tema da Sétima Jornada Asiática da Juventude, organizado pela primeira na Indonésia em 2017: “Juventude Asiática em festa: Viver o Evangelho na Ásia Multicultural”.

Juntamente com os jovens, os bispos querem também promover o protagonismo das famílias católicas na evangelização na sociedade plural da Indonésia. Esta foi uma das principais indicações que emergiram da Conferência Nacional da Igreja Católica Indonésia sobre a Família de 2015 (Sagki 2015) intitulada “A família católica. Evangelho de esperança. A sua vocação e a sua missão na Igreja e na sociedade plural indonésia", na linha dos temas abordados durante os dois Sínodos dos Bispos em Roma em 2014 e 2015. Uma oportunidade também para reiterar a atenção da Igreja aos problemas e sofrimentos das famílias indonésias e reiterar o papel fundamental da família na sociedade.

O diálogo com as outras Igrejas Cristãs

O diálogo ecumênico está bem consolidado na Indonésia e torna-se ainda mais importante pelo fato de os cristãos serem uma minoria, cerca de 10 por cento da população, composta por protestantes de várias denominações, católicos, ortodoxos e evangélicos (estes últimos chegados no início do século 20 dos Estados Unidos). Esta multiplicidade de Igrejas Cristãs funciona em diferentes plataformas, entre as quais se destaca a Comunhão das Igrejas na Indonésia (PGI), nascida em 1950 com um nome diferente e formada por Igrejas Protestantes tradicionais, com as quais a Conferência Episcopal colabora estreitamente há algum tempo.

Desde 1980, a IGP e a KWI enviam também uma mensagem conjunta de Natal e em 2019 as instituições e grupos eclesiais colaboraram na preparação do subsídio para a anual Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos (17 a 25 de janeiro). A trabalhar no subsídio de oração estava um grupo ecumênico cooptado pela Comunhão de Igrejas da Indonésia sob a liderança da Reverenda Henriette T. Hutabarat Lebang, e pela Conferência Episcopal Indonésia (Konferensi Waligereja Indonesia, KWI) sob a presidência do cardeal Ignatius Suharyo . Além disso, a KWI e a PGI trabalham juntas como membros da FUKRI, que também inclui a Irmandade de Igrejas e Instituições Evangélicas (PGLII), a Irmandade de Igrejas Pentecostais (PGPI), a Irmandade de Igrejas Batistas, o Exército de Salvação, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Igreja Ortodoxa que se encontram mensalmente para discutir temas de interesse comum.