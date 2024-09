Para o Jubileu, Igreja na Índia envolverá outras confissões cristãs

As Igrejas Cristãs na Índia pretendem dialogar e colaborar estreitamente para abordar questões nacionais urgentes no cenário atual. Em recente encontro ecumênico, foi recordada a significativa contribuição das Igrejas para a construção da nação, e concordado o comprometimento em “dissipar a interpretação errônea de que o cristianismo é uma religião estrangeira, uma vez que está presente na Índia há aproximadamente 2.000 anos”.

O Jubileu 2025 a ser aberto em 24 de dezembro será vivido na Índia com forte espírito ecumênico: é o que antecipa o cardeal Filipe Neri Ferrão, arcebispo de Goa e Damão e presidente da Conferência Episcopal dos Bispos de Rito Latino (CCBI) na Índia, na carta enviada às 132 dioceses de rito latino, onde vivem mais de 16 milhões de católicos indianos.

A carta convida a manter, nas celebrações jubilares, uma abordagem caracterizada pela "participação ecumênica e inter-religiosa" - visto "o Ano do Jubileu coincidir com o significativo marco ecumênico do 1700º aniversário do Concílio de Nicéia" -, e acolhendo o convite do Papa, “a intensificar os nossos esforços pela unidade dos cristãos e pela colaboração com outras confissões, refletindo a natureza inclusiva da nossa esperança em Deus”.

O mesmo objetivo foi reiterado em um encontro ecumênico realizado nestes dias em Bangalore, no qual tomaram 40 representantes cristãos, incluindo bispos, moderadores e pastores de cerca de 20 Igrejas das confissões católica, ortodoxa, protestante e evangélica.

O encontro teve como objetivo fortalecer o movimento ecumênico na Índia, a partir da oração de Jesus “Que todos sejam um” (Jo 17,21). Na assembleia que contou com a presença de dom Andrews Thazhath, presidente da Conferência Episcopal Católica Interritual dos Bispos Indianos (CBCI) - que agrupa os bispos de rito latino, siro-malabar e siro-malancar -, decidiu-se reunir-se com maior frequência para promover a comunhão e a fraternidade entre os líderes das igrejas, iniciando a criação de uma federação ecumênica de Igrejas na Índia. Além disso, foi aprovada a iniciativa de realizar uma assembleia ecumênica nacional especial em 2025 para celebrar o Ano do Jubileu de 2025 e o 1700º aniversário do primeiro Concílio Ecumênico de Nicéia e do Credo Niceno.

As Igrejas Cristãs na Índia pretendem dialogar e colaborar estreitamente para abordar questões nacionais urgentes no cenário atual. Foi recordada a significativa contribuição das Igrejas para a construção da nação, concordando em comprometer-se em “dissipar a interpretação errônea de que o cristianismo é uma religião estrangeira, uma vez que está presente na Índia há aproximadamente 2.000 anos”.

A assembleia apelou à proteção dos direitos das minorias e à segurança das comunidades minoritárias, reiterando o desejo de trabalhar para o bem comum da Índia.

*Agência Fides