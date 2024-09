Igreja abre processo de beatificação do frei Caetano Messina, missionário da justiça e da paz

A Diocese de Garanhuns (PE) deu início à abertura do processo de beatificação e canonização do religioso capuchinho, que dedicou parte da sua vida à evangelização no Nordeste. Frei Caetano de Messina desembarcou no Porto de Recife no dia 11 de setembro de 1841 e logo iniciou sua trajetória missionária, percorrendo cidades, vilas e povoados em Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Ele também se dedicou a atender as necessidades das populações mais carentes

Conhecido como “missionário da justiça e da paz”, o frei Caetano de Messina (1807 – 1878) poderá ser reconhecido pela Igreja como santo, ou seja, modelo de virtude para os cristãos. A Diocese de Garanhuns (PE) deu início à abertura do processo de beatificação e canonização do religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que dedicou parte da sua vida à evangelização no Nordeste.

A cerimônia de abertura do inquérito canônico foi conduzida pelo bispo diocesano, dom Agnaldo Temóteo, no sábado (31/08). Em seguida, o epíscopo presidiu a celebração da Santa Missa na capela do Colégio de Nossa Senhora do Bom Conselho, instituição fundada pelo frei Caetano em 1853. A liturgia reuniu membros do clero, religiosas e fiéis admiradores do religioso.

Frei Caetano de Messina desembarcou no Porto de Recife no dia 11 de setembro de 1841 e logo iniciou sua trajetória missionária, percorrendo cidades, vilas e povoados em Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Além do anúncio do Reino de Deus, o capuchinho também se dedicou a atender as necessidades das populações mais carentes.

No município de Bom Conselho (PE), frei Caetano liderou um trabalho de pacificação e desarmamento, o que culminou na fundação do colégio e da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho. Obra dedicada à educação de jovens e crianças que se espalhou por diversos estados brasileiros.

Frei Caetano faleceu aos 71 anos, em 1878, em Montevidéu, no Uruguai. Três anos após sua morte, seus restos mortais foram transladados para a Igreja de São Sebastião, no Rio de Janeiro, e, em 1996, conforme seu desejo, foram levados para o Colégio de Nossa Senhora do Bom Conselho, onde foi construído um mausoléu. Desde então, o local tem se tornado um ponto de peregrinação para aqueles que reconhecem no religioso um exemplo de fé e dedicação ao próximo.

Com o início do inquérito, a partir de agora, a vida e as virtudes de frei Caetano serão cuidadosamente examinadas pela Igreja, em um caminho que poderá culminar em sua elevação aos altares.

