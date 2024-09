Apoio da Igreja italiana à Indonésia, Papua Nova Guiné e Timor-Leste

Desde 1991, foram financiados 133 projetos num valor superior a 28 milhões de euros em três dos quatro países visitados pelo Papa na sua 45ª viagem apostólica Internacional. Também é apoiada a construção da escola secundária "Holy Trinity Humanistic School" em Baro, Papua Nova Guiné, onde Francisco irá no dia 8 de setembro.

O abraço da Igreja italiana, que nunca deixou de apoiar as populações locais, se estende até o Sudeste Asiático. Desde 1991, foram financiados 133 projetos, num total de 28 milhões 119 mil 252 euros, na Indonésia, Papua Nova Guiné e Timor-Leste, destinos - junto com Cingapura - da 45ª Viagem Apostólica Internacional do Papa Francisco.

Projetos na Indonésia em mais de 13 milhões de euros

Graças ao 8xmille, porcentagem do imposto fixo que os cidadãos destinam à Igreja Católica ou outra denominação religiosa ou para atividades de importância social e cultural do Estado italiano, o Serviço de Intervenções Caritativas para o Desenvolvimento dos Povos pôde realizar 61 projetos na Indonésia (13.123.707 euros), principalmente no campo da educação e da promoção humana de crianças e jovens, com atenção especial às pessoas com deficiência. Apoio concreto e imediato, 500 mil euros, foi dado às vítimas do terremoto que atingiu várias áreas da ilha de Sulawesi em janeiro de 2021.

Os projetos em Timor-Leste e Papua Nova Guiné

A aposta foi na alfabetização e na educação de menores também em Timor-Leste onde os fundos foram principalmente transformados em escolas, centros sociais e de formação para crianças: no total são 27 intervenções no valor de 7 milhões 946 mil 062 euros. Quarenta e cinco, no valor de 7 milhões 49 mil 483 euros, foram os projetos realizados na Papua Nova Guiné: dentre estes, a escola secundária “Holy Trinity Humanistic School” de Baro, administrada pelos missionários do Instituto da Verbo Encarnado, que o Papa visitará no dia 8 de setembro, uma sala polivalente em Goroka, 30 alojamentos de baixo custo em Kokopo e uma ação de promoção da saúde na capital Port Moresby.