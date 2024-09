Ucrânia: alegria e simplicidade das crianças de Kharkiv

As crianças brincam durante a catequese no quintal da paróquia greco-católica de Kharkiv

Irmã Oleksia, religiosa da Congregação de São José, desde 2018, está próxima dos pequenos de uma das cidades mais atingidas pelos bombardeios russos. Em seu relato, os momentos de terror vividos durante o ataque de 15 de setembro, a gratidão àqueles que, mesmo de longe, rezam e demonstram solidariedade, e o agradecimento especial ao Papa Francisco.

“Quando o alarme do ataque aéreo começou a soar, estávamos brincando com as crianças no pátio da paróquia. Depois de alguns minutos, ouvimos o som da explosão a cerca de um quilômetro de distância e imediatamente levamos os pequenos para o porão da igreja, onde também há uma capela”. Esse é o relato da Irmã Oleksia Pohrsnychna, da Congregação de São José, que está servindo em Kharkiv, na Catedral Greco-Católica de São Nicolau, desde 2018. Para a Rádio Vaticano - Vatican News, a religiosa descreve os momentos terríveis que viveu no domingo, 15 de setembro, quando, após os ataques russos a Kharkiv, uma idosa perdeu a vida e 42 pessoas ficaram feridas, entre elas, quatro crianças. Uma tragédia que poupou a área próxima à paróquia.

Permanecer em Kharkiv

Kharkiv, que tinha uma população de quase 1,5 milhão de habitantes em 2021, vem sofrendo bombardeios constantes desde o primeiro dia da invasão russa em grande escala. No início do conflito, muitos deixaram a cidade e retornaram, também quando a linha de frente se afastou. Além disso, é para lá que se mudam as famílias que fogem de pequenas cidades e vilarejos recentemente atingidos pelo exército russo. É por isso que muitas famílias com crianças ainda permanecem em Kharkiv, uma escolha ditada pela falta de recursos que impossibilita a realocação, ou pelo fato de que alguém da família está lutando nas proximidades, ou mesmo porque não se quer abandonar parentes idosos ou deficientes.

O trabalho com crianças

Em meio às muitas ruínas causadas pelos bombardeios recorrentes e em meio ao sofrimento da população, a Irmã Oleksiya e a Irmã Daria Panast (que foi ferida em um ataque enquanto levava ajuda humanitária a um país vizinho) tentam confortar as pessoas que encontram. Um dos serviços mais importantes é certamente o trabalho com crianças, jovens e adolescentes na paróquia greco-católica de San Nicola.

“Um grande problema”, explica a Ir. Oleksia, “é que, infelizmente, hoje na região de Kharkiv quase não há escolas, jardins de infância ou universidades abertas e o ensino é feito on-line. As crianças e os jovens não têm espaço para se comunicar e socializar. Algumas classes foram abertas no metrô, mas pouquíssimas crianças têm a oportunidade de frequentá-las. É por isso que tentamos envolver os pequenos em algumas atividades em nossa paróquia. Os próprios pais, desde o início da guerra, nos pediram muitas vezes para organizar algumas atividades e catequese para seus filhos, embora eu não chamasse isso de catequese, porque com eles é preciso começar tudo de novo. Eu chamo os pais dessas crianças de 'buscadores de Deus', são pessoas que talvez raramente tenham ido à igreja ou nunca tenham ido”.

A explosão em 15 de setembro

As crianças e os jovens vêm à paróquia duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos domingos. A Ir. Oleksia, que cuida dos mais jovens com o grupo, diz que naquele domingo, 15 de setembro, explicou a eles sobre a festa da Exaltação da Santa Cruz, depois assistiu a um desenho animado dedicado a esse tema, e foram juntos à igreja para ver a cruz e também fizeram um pequeno trabalho: uma cruz de papel. “Elas sempre ficam muito felizes em fazer esses pequenos trabalhos”, continua a freira, ”também porque depois podem mostrá-los aos pais. Uma menina, cujo pai está na linha de frente, disse: 'Tudo o que eu faço, eu mando para ele'. Quando o tempo está bom, saímos com as crianças para fazer algumas atividades ao ar livre e estávamos brincando com elas no pátio da paróquia quando o alarme de ataque aéreo começou a soar. Depois de alguns minutos, o som da explosão foi ouvido a cerca de um quilômetro de distância e imediatamente levamos os pequenos para o porão da igreja, onde também há uma capela. Lá começamos a cantar com eles, também para distraí-los um pouco, pois estavam assustados. Depois, distribuímos a eles os doces que haviam chegado com a ajuda humanitária de Roma”.

A ajuda do Papa

A ajuda de que fala a Ir. Oleksia chegou ao Exarcado Greco-Católico de Kharkiv em 12 de agosto. Caminhões carregados de alimentos, roupas, produtos de higiene e remédios partiram da paróquia greco-católica ucraniana de Santa Sofia, em Roma, que foram coletados juntamente com o Dicastério para a Caridade e carregados pela Guarda Suíça. “Gostaria de expressar minha gratidão a todas as pessoas que não se esquecem da Ucrânia e não se esquecem da nossa Kharkiv que resiste”, diz a irmã Pohranychna, emocionada.

Em particular, agradeço ao Santo Padre e ao cardeal Konrad Krajewski, que visitou pessoalmente nossa cidade há dois anos.

A esperança continua acesa

A religiosa explica que a ajuda humanitária recebida está sendo distribuída tanto para os habitantes da cidade quanto para as muitas pessoas deslocadas que tiveram que fugir dos locais fortemente bombardeados pelo exército russo nos últimos meses. Um grande apoio também está vindo da diocese de Como e de outras partes da Itália. "É por isso que a Itália é muito querida para nós”, continua a Ir. Oleksia. "As crianças ficam muito felizes quando recebem doces e brinquedos. Elas sempre nos perguntam: 'Chegou algum presente hoje?' É uma pequena comemoração para elas. Certa vez, quando eu estava explicando algo para as crianças, uma delas me perguntou: 'Por quanto tempo mais você vai falar?' Perguntei o que ela precisava e ela respondeu: 'Sabe, já estou com um pouco de fome'. Esses episódios fazem as pessoas rirem, mas as crianças são simples e abertas. É por isso que gostaria de agradecer a todos por seu apoio material e espiritual. Sei que muitos estão rezando por nós para que possamos suportar e superar esse período sombrio. Com esperança, podemos chegar ao fim desta guerra”.