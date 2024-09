Gruta de Lourdes reabre após forte inundação

Na missa celebrada em Port Moresby, o Papa Francisco dirigiu seu pensamento ao Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, que foi parcialmente inundado por uma forte chuva neste sábado, 7 de setembro. Depois de um fechamento temporário, a gruta de Massabielle está agora novamente aberta ao público, mas as piscinas precisam ser completamente limpas antes da reabertura.

Alexandra Sirgant – Vatican News



Foi da capital de Papua Nova Guiné, a cerca de 15 mil quilômetros da cidade mariana, que o Papa Francisco expressou sua preocupação com as enchentes que atingiram Lourdes e seus arredores. Na noite de sexta-feira, 6, para sábado, 7 de setembro, o departamento de Hautes-Pyrénées, no sudoeste da França, foi atingido por chuvas torrenciais, fazendo com que as águas do Gave de Pau, que beira o santuário, subissem. A gruta de Massabielle e o santuário da cidade mariana foram parcialmente inundados. As portas do santuário permaneceram abertas, mas a gruta foi temporariamente fechada e a missa programada para as 10h da manhã de sábado foi cancelada.

A gruta de Lourdes inundou no sábado, 7 de setembro (foto Santuário).

A “vigilance orange” da Météo France para o risco de inundação foi suspensa desde então. “Graças aos esforços das equipes do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, a gruta foi limpa e reaberta aos peregrinos”, diz o site do santuário. As celebrações foram retomadas nos horários habituais em todas as basílicas e locais de culto do santuário, começando com o rosário das 18h na gruta no sábado, 7 de setembro. Nenhuma peregrinação foi cancelada, e as Capelas de Luz foram reabertas no domingo, 8 de setembro. Entretanto, a infiltração de água nas piscinas exigiu uma limpeza completa e uma verificação das instalações, resultando no adiamento da reabertura por alguns dias.