Igreja incendiada em Saint-Omer: o bispo de Arras pede para permanecer na esperança

Depois do incêndio ocorrido na segunda-feira, 2 de setembro, na Igreja da Imaculada Conceição, em Saint-Omer, no norte da França, dom Olivier Leborgne, bispo de Arras, foi até o local nesta quarta-feira para presidir um momento de oração. Diante da emoção suscitada pela destruição desta igreja, ele ofereceu o seu apoio e consolo.

Na manhã desta quarta-feira, 4, o bispo de Arras , dom Leborgne, visitou o local do desastre, observando os danos causados ​​pelo incêndio criminoso de segunda-feira, 2 de setembro, na Igreja da Imaculada Conceição O telhado e a torre sineira viraram cinza, deixando uma comunidade inteira em estado de choque.

“Confio todos vocês – moradores de Saint-Omer, bombeiros e profissionais que trabalham pela segurança de pessoas e lugares – à Virgem Maria, a quem esta igreja é dedicada”, escreveu o prelado em seu comunicado de imprensa divulgado ba na segunda-feira, convidando para um momento de oração diante das portas da igreja. Ele também celebrou uma Missa na capela Notre-Dame-des-Miracles da cidade.



O padre Sébastien Roussel, pároco, conseguiu levar o Santíssimo Sacramento para um local seguro assim que o incêndio foi controlado. A sua igreja de estilo neogótico, construída em 1854, foi restaurada em 2018.

Um “depois” já planeado pela autarquia

A emoção tocou todos os habitantes da cidade, muito além da comunidade católica. O presidente da Câmara da cidade, François Decoster, decidiu lançar esta quarta-feira uma subscrição no site da Heritage Foundation para angariar fundos para reparar a igreja incendiado.

Na França, são os municípios os responsáveis ​​pela manutenção dos locais de culto construídos antes de 1905. Para o vereador, esta iniciativa é justificada, porque “fazer mal à nossa igreja é fazer mal a toda a cidade”, afirmou ele à mídia local. “É uma verdadeira identidade para nós, um marco no nosso dia a dia, na nossa cidade e nas perifeiras”, disse ele à rádio France Bleu.

O magistrado-mor da comuna também viu “pequenos milagres” durante este incêndio, referindo-se aos ligeiros danos observados no mobiliário da igreja. No entanto, especificou que era necessário aguardar o resultado de uma perícia para saber se a estrutura do prédio estava fragilizada ou não. Ele também destacou as numerosas mensagens de apoio e solidariedade da França e do exterior.