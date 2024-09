“Com a força do Espírito” é o hino da Campanha Missionária 2024

A Campanha Missionária é uma iniciativa que visa fortalecer a missão da Igreja, incentivando os fiéis a assumirem a essência missionária da Igreja, no apoio aos mais necessitados ao redor do mundo.

Foi lançado oficialmente o hino da Campanha Missionária 2024, intitulado “Com a Força do Espírito”. A canção, que já começa a ecoar nas comunidades, é parte central das atividades do mês missionário, celebrado em outubro. Neste ano, o mês missionário tem como lema “Ide, convidai a todos para o banquete” e o tema “Com a força do Espírito, testemunhas de Cristo”.

A Campanha Missionária é uma iniciativa que visa fortalecer a missão da Igreja, incentivando os fiéis a assumirem a essência missionária da Igreja, no apoio aos mais necessitados ao redor do mundo. Durante todo o mês de outubro, as comunidades são convidadas a vivenciar intensamente o chamado missionário, promovendo atividades de oração, formação e solidariedade.

A canção “Com a Força do Espírito”, composta originalmente para ser o hino do Congresso Missionário da Diocese de Coari (AM), foi gentilmente cedida para animar a Campanha Missionária deste ano. A música reflete a essência do tema, inspirando os fiéis a serem testemunhas autênticas de Cristo, impulsionados pela força do Espírito Santo. A melodia e a letra foram pensadas para unir as vozes de toda a Igreja em um só clamor de esperança e colaboração com as Igrejas mais pobres no mundo.

Ficha técnica

Canção “Com a força do Espírito”

Letra e Música: Ana Luiza Feitosa e Pe. Raimundo Gordiano

Produção, interpretação e gravação: Leila Mel & Tom Bass

