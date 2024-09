Festival Summer Beats reúne milhares de católicos na maior cidade do Brasil

O festival católico Summer Beats reuniu 200 mil pessoas em São Paulo, com uma programação de shows, orações e missas. O evento celebrou sua 18ª edição com grandes nomes da música católica e uma intensa participação de fiéis.

Vatican News

São Paulo, a metrópole dos grandes shows e festivais, foi palco de uma manifestação da fé de grandes proporções no domingo, 15 de setembro. O festival católico Summer Beats bateu recorde de público, reunindo 200 mil pessoas na Praça Heróis da FEB e no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP), anexo ao aeroporto Campo de Marte, na zona Norte da capital paulista.

Na sua 18ª edição, o evento, promovido pela produtora Summer Beats, em parceria com diversas comunidades e movimentos católicos, teve uma programação marcada por momentos de oração, pregações, apresentações musicais e uma feira vocacional. No local, também havia uma capela para adoração ao Santíssimo Sacramento e um espaço para o atendimento de confissões de milhares de fiéis.

Este ano, as atrações musicais aconteceram em dois palcos por onde passaram grandes nomes da música católica, como o Padre Marcelo Rossi, Juninho Cassimiro, Frei Gilson, Banda Rosa de Saron, Flávio Vitor, Fraternidade São João Paulo II, Guilherme de Sá, Tony Alysson, Naldo José, entre outros. Os nomes dos palcos também tiveram um significado especial: um, chamado de “Star”, foi dedicado à Virgem Maria, estrela da Nova Evangelização, e o palco “Guardian” homenageou São Miguel Arcanjo, guardião da Igreja

Em um dos palcos também foi celebrada a missa principal do evento, presidida pelo Padre José Roberto Abreu de Mattos, Reitor da Basílica Menor de Sant’Ana, da Arquidiocese de São Paulo. Também foram celebradas outras quatro missas ao longo do dia, na capela de adoração.

Antonio Cerqueira Junior, criador e produtor do Summer Beats, explicou que o evento surgiu em 2006 movido pela inspiração e o desejo de evangelizar a juventude. “O evento nasceu na oração e tem o intuito de promover a fé. A motivação é atrair os jovens de todas as idades para Deus por meio da oração, adoração e shows”, disse, mencionando que uma das marcas registradas do evento são as caravanas com jovens de diversas partes do Brasil. Nesta edição, foram cadastrados mais de 500 ônibus.

“Summer Beats significa ‘batida do verão’, mas, com nosso evento, queremos elucidar que a principal batida é a fé e a oração”, afirmou o idealizador, destacando que as experiências da atividade transcendem e se refletem na dinâmica pastoral das comunidades.

Em 18 anos, o festival já teve diversos formatos e parcerias até se consolidar no Campo de Marte, lugar muito significativo para os católicos brasileiros, pois já recebeu dois papas: São João Paulo II, em 1982, e Bento XVI, em 2007, na canonização de Santo Antônio de Sant’Anna Galvão.

Como nos anos anteriores, o festival arrecadou alimentos não perecíveis, 17,6 mil kg ao todo, destinados para a Missão Belém, obra que realiza um trabalho social com população em situação de rua e com dependentes químicos na cidade de São Paulo.